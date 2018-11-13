Потеряла зрение, но не сдалась: украинская журналистка растрогала своей историей

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Юлия Мостовая доказала всем, и прежде всего себе, чего можно достигнуть, если иметь силу воли

13 ноября все цивилизованное сообщество Земли отмечает Международный день слепых. Зрение - одна из уникальных возможностей, предоставленных человеку природой, для качественного восприятия окружающего его информационного поля. По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в мире живут 38 млн слепых, пишет Вечерний Киев.

О непростом выживании в мире, где информация может поступать только от обоняния, осязания и слуха рассказала 27-летняя журналистка Юлия Мостовая. Юлия после тяжелой болезни потеряла зрение. Ей было всего 19 лет. Однако благодаря ее жажде к жизни, эта потеря не стала катастрофой в ее судьбе. Юлия может заниматься журналистикой и вести супружескую жизнь, где женщина, обычно является главным двигателем процветания уюта, гармонии и достатка.

Известно, что в Киеве мало приспособлений, которые помогают слепым вести безопасный и удобный образ жизни. К таким дефицитам можно отнести светофоры, подающие звуковые сигналы или голосовые команды.

Фото: Юлия Мостовая с супругом (vechirniykiev.com.ua)

Юлия поделилась своими наблюдениями, как человеку потерявшему зрение может быть нелегко в передвижении по парковым зонам или стихийных рынках. По ее словам, людям с такими проблемами, к примеру, необходимы бордюры, которые являются физическим ориентиром направления.

"Мы идем по периметру, нам нужно тростью касаться бордюра. Хотя комфортность передвижения зависит от навыков незрячего человека. Я нахожу себе лидера, например женщину на каблуках, которую я пропускаю вперед и иду за ней. Затрудняют движение и выбоины на асфальте",- рассказывает Юлия.

Кроме того, как отметила журналистка, нашему обществу еще нужно немного подучится этичности у европейских соседей. Так, рассказала Юлия, бывают случаи когда помощь бывает несколько навязчивой.

" Иду я куда-то с тростью, подходит ко мне парень, хватает меня, не обращая внимания на мое возражение, и тянет, считая, что он знает лучше меня, куда мне надо. Как правило, это библиотеки для незрячих или аптеки. За рубежом так не принято: если незрячий не обращается за помощью к прохожим, то помощь не нужна"

Еще один прискорбный факт нашего социума - это проявления невоспитанности. Особенно часто это встречается среди детей и подростков.

"Они бегут за мной и, показывая на трость, спрашивают, что это. А родители часто начинают объяснять ребенку прямо при мне. И никогда не извиняются за поведение ребенка, аргументируя тем, что это же ребенок", - сокрушается Юлия.

Одной из серьезнейших проблем, которые, к слову, касаются не только людей, утративших зрение, а других людей, нуждающихся в инклюзии - украинское образование.

Дело в том, что эта структура в Украине давно нуждается в своем роде апгрейде. У нас много говорят на тему интеграции так называемых особых людей в общество, но к сожалению, платформа для этого еще не достаточно построена.

Такую ситуацию примерила на себя и Юлия. Журналистка в свое время успешно сдала вступительные экзамены на факультет международных отношений университета имени Тараса Шевченко. Однако учить ее там отказались. Аргумент поразил - мы не знаем, как работать с такими студентами.

Многие работодатели также не спешат связываться с людьми, имеющими такую инвалидность. Первое, что они могут спросить: а как вы собираетесь работать?

"Уже увидев мое резюме и прочитав мои материалы, потенциальный работодатель не может сдержать реакцию и спрашивает: а как я буду работать? Меня это шокирует, ведь человек получил мое резюме, я ее заинтересовала, а увидев меня, вычеркивает все мои достижения. Люди часто представляют себя на моем месте: я ничего не вижу, значит, ничего не могу. Но это не так. Когда ты не видишь, ты действительно становишься более ограниченным в какой-то момент, но если ты хочешь чего-то добиться, то найдешь способ , - делится своими переживаниями Юлия Мостовая.

Ранее сообщалось, что в Киеве в маршрутке жестоко избили 17-летнего парня-инвалида, который пытался воспользоваться в маршрутке законным правом на льготный проезд, предъявив удостоверение.

Напомним, что британские ученые из Бристолького университета создали "умные" штаны для людей с инвалидностью.

Также мы писали о том, что в Тернополе неизвестный человек подарил паре пенсионеров инвалидов тысячу гривен просто так.

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