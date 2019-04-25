Как это развидеть? Истинный вид женской груди шокировал всех (фото)

Женская грудь "без прикрас" вызвала отвращение у многих пользователей сети
Женскую грудь показали на снимке биологической диаграммы. Снимок мышечной ситемы груди, в таком виде, какой она является под кожей, вызвал шок у пользователей соцсетей, сообщает The Mirror.
Многие считают, что "первозданный" вид молочных желез выглядит отвратительно. Причем так считают как мужчины, так и женщины.
Женскую грудь показали на диаграмме (фото: twitter.com)
Пользователи сети активно комментируют данный снимок, считая, что это зрелище не для слабонервных.
При этом кое-кто все же счел это зрелище прекрасным.
Кому-то молочные протоки напомнили накладные ногти, кто-то считает их похожими на шарики с водой. Некоторые отметили, что диаграмма не вполне корректна, поскольку молочные протоки были бы на самом деле скрыты большим количеством жировой ткани.
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