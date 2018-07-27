"Это ужасно!": россияне жалуются на мусорные баки и дороговизну на пляжах Крыма (видео)

Фото: Отдых у моря (РБК-Украина)

Местные утверждают, что на отдых приехали одни бюджетники

Журналисты провели опрос среди отдыхающих россиян в аннексированном Крыму, чтобы выяснить, как они оценивают свой отдых. Видео опроса опубликовано на странице "Крым.Реалии" в Facebook.

Жители России, которые приехали отдыхать в аннексированную Евпаторию, рассказали, что на курорте продукты дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, а на пляжах воняют мусорные баки.

"Главное солнце и вода. Продукты, конечно, в магазинах дорогие. Это - неправильно. Не может быть дороже, чем в Москве и Петербурге", - пожаловался российский турист.

"По сравнению с Турцией и Египтом – это ужасно! Санаторий "Победа" - мой ребенок плакал полдня, когда увидел, что здесь происходит. Мои дети сюда не поедут. А бабушки, которые здесь сейчас, они скоро закончатся", - рассказал мужчина, которые привез в Евпаторию всю свою семью.

"Плюс – туалеты через каждые 50 метров. Минус - мусорные баки очень воняют", - высказала свои претензии пенсионерка.

Нашлись и те, кому отдых пришелся по душе. Они приехали на море, чтобы оздоровить детей.

"Мы из Москвы приехали с целью оздоровить детей. У нас две детей. Часто болеем зимой. Выбрали курорт для здоровья. Евпатория издревле считается детским курортом. Прекрасный город, замечательный, уютный", - рассказала молодая мама двоих детей.

"В Евпаторию приезжаю уже третий год подряд. Нравится теплое море, что жилье можно недорогое найти. Цены конечно, вот по предыдущим годам, достаточно дорогие. У нас в Ярославской области намного дешевле", - рассказал молодой парень.

А вот работница организации, которая предлагает отдыхающим экскурсии, объяснила, что отдыхать приезжают в основном бюджетники.

"Мост-то открыли, а толку никакого. Все, кто приехал через мост на машинах, они и на экскурсию едут на машинах. Покупать они ничего не хотят, все приехали по путевкам, бюджетники", - говорит девушка.

Кстати, на других пляжах оккупированного Крыма туристов практически нет.

А недавно жители Крыма заявили, что Керченский мост отделяется от полуострова.

Видео: STYLER.rbc.ua