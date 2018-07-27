"Це жахливо!": росіяни скаржаться на сміттєві баки і дорожнечу на пляжах Криму (відео)

Фото: Відпочинок біля моря (РБК-Україна)

Місцеві стверджують, що на відпочинок приїхали одні бюджетники

Журналісти провели опитування серед відпочиваючих росіян в анексованому Криму, щоб з'ясувати, як вони оцінюють свій відпочинок. Відео опитування опубліковано на сторінці "Крим.Реалії" у Facebook.

Мешканці Росії, які приїхали відпочивати в анексовану Євпаторію, розповіли, що на курорті продукти дорожче, ніж у Москві та Санкт-Петербурзі, а на пляжах смердять сміттєві баки.

"Головне сонце і вода. Продукти, звичайно, в магазинах дорогі. Це - неправильно. Не може бути дорожче, ніж у Москві та Петербурзі", - поскаржився російський турист.

"У порівнянні з Туреччиною і Єгиптом – це жахливо! Санаторій "Перемога" - моя дитина плакала півдня, коли побачила, що тут відбувається. Мої діти сюди не поїдуть. А бабусі, які тут зараз, вони скоро закінчаться", - розповів чоловік, які привіз в Євпаторію всю свою сім'ю.

"Плюс – туалети через кожні 50 метрів. Мінус - сміттєві баки дуже смердять", - висловила свої претензії пенсіонерка.

Знайшлися і ті, кому відпочинок припав до душі. Вони приїхали на море, щоб оздоровити дітей.

"Ми з Москви приїхали з метою оздоровити дітей. У нас двоє дітей. Часто хворіємо взимку. Вибрали курорт для здоров'я. Євпаторія здавна вважається дитячим курортом. Прекрасне місто, чудове, затишне", - розповіла молода мама двох дітей.

"В Євпаторії приїжджаю вже третій рік поспіль. Подобається тепле море, що житло можна знайти недороге. Ціни звичайно, ось за попередніх років, досить дорогі. У нас в Ярославській області набагато дешевше", - розповів молодий хлопець.

А ось працівниця організації, яка пропонує відпочиваючим екскурсії, пояснила, що відпочивати приїжджають в основному бюджетники.

"Міст відкрили, а толку ніякого. Всі, хто приїхав через міст на машинах, вони і на екскурсію їдуть на машинах. Купувати вони нічого не хочуть, всі приїхали за путівками, бюджетники", - каже дівчина.

До речі, на інших пляжах окупованого Криму туристів практично немає.

А нещодавно жителі Криму заявили, що Керченський міст відокремлюється від півострова.

Відео: STYLER.rbc.ua