Этот древний ритуал на Ивана Купала поможет исполнить заветное желание

Праздник Ивана Купала (коллаж: РБК-Украина)

Ивана Купала - особенный магический праздник, уходящий корнями в язычество

Праздник Ивана Купала в Украине, который украинцы традиционно начинают отмечать вечером 6 июля и продолжают 7-го числа, уходит своими корнями в языческие традиции, связанные с днем летнего солнцестояния (по старому стилю это было 24 июня).

Считается, что природа в этот день наделена невероятной силой, а ритуалы - особенной магией, способной воплощать самые заветные желания благодаря энергии Солнца.

У многих праздник ассоциируется с прыжками через костер, пусканию венка по воде, сжиганием чучела Купалы и поиском мифического цветка папоротника.

Но мало кто знает про еще один интересный ритуал, проведение которого поможет исполнить желания. Конечно же главным посылом праздника со времен наших предков является поиск своего суженного и желание найти человека, с которым вы в гармонии и счастье пройдете жизненный путь.

Чтобы исполнить это заветное желание и привлечь своего суженого, существует древний ритуал. Для этого нужно взять траву тирлич (по-другому - горечавка, горчанка)

Из нее в старину делали отвар и, чтобы привлечь внимание избранника, приговаривали трижды особые слова: "Тирлич, тирлич! Моего милого покличь!". Считалось, что в этом году девушка обретет свое счастье.

Тирлич, или горечавка (фото: pixabay.com)

Интересно, что ночь на Ивана Купала, согласно поверьям соединяла два начала: мужское и женское, две стихии: огня и воды. Поэтому многие обряды связаны именно с ними. Но праздник направлен не только на поиск своего личного счастья. Развлечения, связанные с водой и огнем, также очищают человека от негативов с помощью сильной энергии этих стихий.

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Автор: Styler