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Цей древній ритуал на Івана Купала допоможе виконати заповітне бажання

STYLERЖиття    06.07.2020 - 19:35
Цей древній ритуал на Івана Купала допоможе виконати заповітне бажання
Свято Івана Купала (колаж: РБК-Україна)

Івана Купала - особливе магічний свято, що йде корінням в язичництво

Свято Івана Купала в Україні, яке українці традиційно починають відзначати ввечері 6 липня і продовжують 7-го числа, іде своїми коренями в язичницькі традиції, пов'язані з днем літнього сонцестояння (за старим стилем це було 24 червня).

Вважається, що природа в цей день наділена надзвичайною силою, а ритуали - особливою магією, здатною реалізувати найзаповітніші бажання завдяки енергії Сонця.

У багатьох свято асоціюється зі стрибками через багаття, пусканню вінків по воді, спалюванням опудала Купали і пошуком міфічної квітки папороті.

Але мало хто знає про ще один цікавий ритуал, проведення якого допоможе виконати бажання. Звичайно ж головним посилом свята з часів наших пращурів є пошук свого судженого і бажання знайти людину, з якою ви в гармонії і щасті пройдете життєвий шлях.

Щоб виконати це заповітне бажання і привернути свого судженого, існує давній ритуал. Для цього потрібно взяти траву тирлич.

З неї в старовину робили відвар і, щоб привернути увагу обранця, примовляли тричі особливі слова: "Тирлич, тирлич! Мого милого поклич!". Вважалося, що в цьому році дівчина знайде своє щастя.

Цей древній ритуал на Івана Купала допоможе виконати заповітне бажання

Тирлич (фото: pixabay.com)

Цікаво, що ніч на Івана Купала, згідно з повір'ями з'єднувала два начала: чоловіче і жіноче, дві стихії: вогню і води. Тому багато обрядів пов'язані саме з ними. Але свято спрямоване не тільки на пошук свого особистого щастя. Розваги, пов'язані з водою і вогнем, також очищають людину від негативів за допомогою сильної енергії цих стихій.

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Автор: Styler

Теги Новини України Ивана Купала
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