ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Этот популярный напиток поможет прожить дольше: но есть нюанс

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 14:08
Этот популярный напиток поможет прожить дольше: но есть нюанс Фото: Этот напиток продлевает жизнь (unsplash.com)
Автор: Марина Настевич

Продление жизни - предмет увлечения ученых, и их исследования постепенно прокладывают путь к здоровому старению. Лучшими показателями, по-видимому, являются подвижность и сила, но остается неопределенность в отношении роли диеты. Последние данные свидетельствуют о том, что кофе может быть ключом к долгой жизни.

Последние научные исследования показывают, как потребление кофе может повлиять на продолжительность жизни, передает Express.

Новое исследование с участием более чем 170 000 человек в Великобритании показывает, что те, кто выпивал от двух до четырех чашек кофе в день, имели более низкий риск смерти от всех причин.

После поправки на несколько смешанных факторов исследователи обнаружили, что у тех, кто регулярно пьет кофе, значительно меньше шансов умереть от любой причины, сердечных заболеваний и рака, по сравнению с непьющими этот напиток.

Преимущества были одинаковыми для нескольких типов кофе, включая молотый, растворимый и без кофеина. Согласно результатам, напиток может снизить риск смерти на 30 процентов.

В чем нюанс

Однако при этом есть важный нюанс - кофе нужно пить без сахара и других подсластителей, иначе эффекта не будет.

Оказалось, что люди, которые пили ароматный напиток с искусственными подсластителями, жили ненамного дольше, чем те, кто его не употребляли.

В статье для журнала Annals of Internal Medicine исследователи заявили: "Предыдущие обсервационные исследования предполагали связь между потреблением кофе и снижением риска смерти, но они не различали кофе, потребляемый с сахаром или искусственными подсластителями, и кофе, потребляемый без них".

Результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые предполагали, что кофе может снизить риск некоторых нейродегенеративных заболеваний и проблем с печенью.

Как мы сообщали ранее, врач назвал напитки, которые опасно пить натощак.

Также перед этим медики рассказали о напитке, который надолго снижает сахар в крови, и пить его нужно ежедневно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание напиток
LITE
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)