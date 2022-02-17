Этот продукт ускоряет старение: мы едим его каждый день

Как избежать раннего старения кожи

Ученый изучил лица 600 добровольцев и заодно измерил их уровень сахара в крови.

В ходе исследования оказалось, что группа с высоким показателем выглядела старше своих лет. В частности, все из-за производства свободных радикалов. По словам специалиста, если постоянно не подпитывать клетки, то они начнут погибать.

Поэтому в результате кожа обезвоживается, теряет эластичность и на лице появляются мелкие морщинки, которые позже становятся все заметнее.

Глюкоза и другие простые углеводы, присоединяясь к молекуле белка, например, коллагена, делают его хрупким, уязвимым, неэластичным. Также коллаген входит в строение сосудов, хрящей, костей и влияет на их молодость и здоровое функционирование.

По словам диетологов, лучше снизить потребление сахара. Отмечается, что сахар в его натуральном виде содержится во многих полезных продуктах, а именно в яблоках и грушах.

А вот белый сахар, специалисты все-таки рекомендуют убрать из рациона.