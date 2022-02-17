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Цей продукт прискорює старіння: ми їмо його кожен день

Автор: Тетяна Самарук

У певному віці, люди виглядають по-різному. Зокрема, одним додають кілька років, а інші, навпаки, виглядають молодше, ніж є насправді.

Британський вчений Девід Ганн розповів, що вся справа в цукрі, пише mhealth.

Як уникнути раннього старіння шкіри

Вчений вивчив обличчя 600 добровольців і заодно виміряв їх рівень цукру в крові.

В ході дослідження виявилось, що група з високим показником виглядала старше своїх років. Зокрема, все через виробництво вільних радикалів. За словами фахівця, якщо постійно не підживлювати клітини, то вони почнуть гинути.

Тому в результаті шкіра зневоднюється, втрачає еластичність і на обличчі з'являються дрібні зморшки, які пізніше стають все помітнішими.

Глюкоза та інші прості вуглеводи, приєднуючись до молекули білка, наприклад, колагену, роблять його крихким, вразливим, нееластичним. Також колаген входить в будову судин, хрящів, кісток та впливає на їх молодість і здорове функціонування.

За словами дієтологів, краще знизити споживання цукру. Зазначається, що цукор в його натуральному вигляді міститься в багатьох корисних продуктах, а саме в яблуках і грушах.

А от білий цукор, фахівці все-таки рекомендують прибрати з раціону.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог назвала один натуральний засіб для домашньої косметички.

Також ми писали, як уникнути раннього старіння шкіри.

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