"Евангелие от Забужко": известная писательница высказалась в сторону православных верующих

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Оксана Забужко выразила мнение о православной вере

Известная украинская писательниц Оксана Забужко резко высказалась в сторону православных женщин, которые ходят в церковь с покрытой головой, осудив эту традицию и сравнив с мусульманами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я долго терпела, но должна это написать. Девочки. И женщины. Которые в церковь ходите, и платочки при этом на голову кладете, потому что так в телевизоре видели. Аллах, конечно, акбар, но если вы себя считаете за христианок, то к вашему сведению: Христос такого от женщин нигде и никогда не требовал. Да и апостол Павел не требовал, знаменитый пассаж из Послания коринфянам о "непокрытой голове" имеет более позднее происхождение и совсем другой смысл (он был нацелен против пророчиц-монтанисток, матчасть, кому интересно, см. в Notre Dame d'Ukraine)", - написала она в публикации.

Также деятельница добавила, что из православных церквей от женщин требуют "покрыть голову" те, на которых отразилось обычное влияние ислама: московская и сербская. "В Украине же такого поведения не было отродясь веков, и если бы вы внимательно читали в школе "Боярыню" Леси Украинки, то лучше бы понимали, почему оказавшись "на Москве", казачке Оксане так дискомфортно даже в церкви, где их со свекрухой обсмотрено и обштептано со всех сторон ("Черкашенки!", "Хохлушки!")", - высказалась Забужко.

Также она привела в пример отрывок из поэмы Леси Украинки.

"Короче, сбросьте, Христа ради, эти ваши московские запинала, если только вы прихожанки украинских церквей, потому что три десятка колен украинских женщин каждый раз при этом смотрят на вас с неба и плачут", - сказала Забужко.

Скриншоты поста (facebook.com/oksana.zabuzhko)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на пост писательницы. Нашлись как те, которые поддержали слова Забужко, так и те, которые не согласились с ее мнением и привели другие примеры-аргументы в противовес.

"Читайте внимательно Библию! С покрытой головой, а не закутаная в платок. Головной убор, платок, капюшон на блузе - это тоже покрытая голова!",

"А величание по-батькови это тоже, наверное, от мусульман. Но надо сохранять свою инаковость",

"В сербской церкви у женщин не требуют покрывать голову",

"А причему тут Московия или Украина? Батюшки сами говорят, что платок это не обязательный наряд. Для незамужних так точно нет",

"Леся Украинка пишет в стихе "лицо", а не "волосы". Никто из женщин, идя в церковь, не покрывает лицо"

"Евангелия от Забужки - ересь и неомарскизм",

"Искренне спасибо за комментарий. Это важно и актуально",

"Это, простите, ерунда. Когда-то украинские женщины надевали на себя платок всегда, после того, как ставали замужними. Это в жизни, а за церковь и речи не было, чтобы туда с непокрытой головой. Не надо ничего мутить. И сравнение с исламом тут не причем", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/oksana.zabuzhko)

Напомним, известная писательница Лариса Ницой резко высказалась по поводу Крестного хода. Она утверждает, что московская церковь украла идею Крестного хода у Киевского патриархата.

Также мы писали о том, что член Синода Вселенского патриархата митрополит Элпидофор опроверг посягательство России и РПЦ на украинскую церковь.

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