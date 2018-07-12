Украинская церковь - матерь московской, а не наоборот: греческий митрополит раскритиковал РПЦ

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По его словам, Москва борется с идеей создания независимой церкви в Украине

Член Синода Вселенского патриархата митрополит Элпидофор опроверг посягательство России и РПЦ на украинскую церковь. Об этом иерарх рассказал российскому изданию "Православие и мир", которое Укринформ перевел с греческого языка. Само российское издание не стало публиковать полный текст интервью, показав разговор в выгодном для Москвы ключе.

Митрополит подчеркнул, что тезис Москвы о том, что российская церковь является матерью церкви Украины является категорически неправильным. Также он подчеркнул, что, если говорить об истории, то Крещение Киевской Руси 988 года мало касается россиян.

"В случае с украинской церковью по крайней мере парадоксальным и искривленным является утверждение кого-либо о том, что церковь в Москве является матерью церкви Украины. Как раз наоборот. Московская церковь является дочерью украинской церкви, которая - украинская церковь - является дочерью Вселенского Патриархата. Знаете, что христианизация (крещение) Руси (росов) - не россиян, а как известно, Киевская Русь - это другое, то есть сегодняшних украинцев, - произошло при Владимире, с его обращением. Следовательно, юрисдикция Вселенского патриархата - это Украина, это Киев, а следовательно - и мать-церковь", - сказал он.

Фото: митрополит Элпифидор (РИСУ)

На уточнение журналиста о том, что в те времена еще не было Украины архиерей ответил следующи образом:

"Была; территория может называться по-разному, но земля та же, нас не интересует название, территория, нас интересует каноничность. Возможно, называлась иначе, но мы говорим о той самой земле, по крайней мере о той же географической территории. Так, украинской церкви матерью является церковь в Константинополе, а московской церкви матерью является церковь в Киеве".

По словам Элпидофора, Москва борется с идеей создания независимой церкви в Украине с тех пор, когда украинская нация сплотилась в независимом государстве. Он отметил, что отказ московской церкви признать независимость УПЦ и является настоящей причиной церковного раскола в Украине.

Ранее Тымчук рассказал о планах РПЦ после получения украинской церковью Томоса об автокефалии.

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