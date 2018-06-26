"Группы провокаторов": Тымчук рассказал о планах РПЦ после получения украинской церковью Томоса об автокефалии

Тымчук предупредил об угрозе со стороны РПЦ для Украины

Координатор группы "Информационное сопротивление", руководитель Центра военно-политических исследований, нардеп Дмитрий Тымчук рассказал о планах РПЦ и УПЦ МП в том случае, если Константинопольский патриарх Варфоломей все же предоставит Томос об автокефалии. Об этом Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Нардеп, что на случай негативного для Москвы решения по Украинской Поместной Православной Церкви (УППЦ) уже прорабатываются вопросы по созданию отрядов самообороны, которые будут размещаться на территории церквей и монастырей УПЦ МП, а также групп провокаторов, которые будут действовать с радикально "патриотических" позиций, для осуществления провокаций и нападений на объекты и представителей УПЦ МП.

По его словам, для достижения своих стратегических целей по недопущению получения православной церковью Украины автокефалии, Москва готова осуществить любые мероприятия - от запугивания до физического воздействия на представителей Поместных православных церквей, которые готовы поддержать эту инициативу.

"Так, например, патриарх всей Грузии Илия II занимает взвешенную позицию и не против предоставления УППЦ автокефалии. В связи с этим среди высшего духовенства РПЦ уже распространяется информация о том, что, в случае и дальнейшей поддержки Илией II процессу предоставления автокефалии православной церкви Украины, "его состояние здоровья может резко ухудшиться", - пишет руководитель Центра военно-политических исследований.

Тымчук отметил, что главе Сербской Православной Церкви патриарху Иринею, который 23 мая этого года в Москве получил премию "Международного фонда единства православных народов", передано 250 тысяч долларов США под видом "благотворительной помощи". Также, Сербской Патриархии Москва предоставит помощь в реставрации ряда объектов.

Фото: Патриарх Сербский Ириней (wikimedia.org)

"В обмен на эти преференции, Ириней, как уже ранее сообщала ИС, выступил в Москве с резкой критикой Патриарха Варфоломея в ракурсе его намерений предоставить автокефалию УППЦ. При этом, выступление Иринея, как главы одной из поместных церквей, используется Москвой для давления на другие поместные церкви российской пропагандой", - подытожил Дмитрий

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Филарет рассказал, что будет с УПЦ Московского патриархата в Украине после получения Томоса об автокефалии и объединения церквей.

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