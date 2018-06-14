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"Не будет имет влияния": Филарет рассказал о судьбе Московского патриархата после получения Томоса

STYLERLIFE        14.06.2018 - 15:05
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)

Глава УПЦ КП считает, что единство церкви является залогом государственной безопасности Украины

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Филарет рассказал, что будет с УПЦ Московского патриархата в Украине после получения Томоса об автокефалии и объединения церквей. Об этом Филарет сообщил в интервью "Украинской Правде".

"Если мы получим Томос, то Украинская Церковь будет едина. И не просто едина – а самая большая. Сейчас Киевский Патриархат сравнению с Московским является в два раза больше", - говорит глава УПЦ КП.

По его словам, если к Киевскому Патриархату еще присоединятся УАПЦ (третья, и самая меньшая православная конфессия в Украине) и остальные конфессии, то украинская церковь будет самой большой.

Филарет подчеркнул, что остаток Московского Патриархата должен называться Российской Православной Церковью в Украине.

"Но это будет сравнительно небольшая Церковь, и влияния она уже не будет иметь", - сказал патриарх.

Фото: патриарх Филарет (cerkva.info)

Он считает, что единство церкви является залогом государственной безопасности Украины.

"Если бы в Украине была одна Православная Церковь, то Москве было бы не на кого здесь опереться. А сейчас есть. Прежде всего – на Московский Патриархат, на часть пророссийски настроенного населения и чиновников. Они и являются основой для действий Москвы. А если бы была одна Церковь, то этого почвы в России просто не было бы", - подытожил предстоятель УПЦ КП.

Ранее патриарх Филарет заявил, что украинский народ не поддерживает однополые браки.

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Теги: Патриарх Филарет, РПЦ, УПЦ МП, УПЦ КП
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