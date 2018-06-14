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"Став би я відспівувати гея?" Філарет зробив несподіване зізнання (відео)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 13:16
Патріарх Філарет (фото: УНІАН)
Патріарх Філарет (фото: УНІАН)

Глава УПЦ КП вважає, що український народ не підтримує одностатеві шлюби

Україні не загрожує втрата духовності. Про це сказав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет в інтерв'ю "Українській Правді".

"У нас гей-паради вже були, навіть двічі. Скільки там було учасників? Сотня чи дві? І то серед них багато іноземців. А на недавню ходу за сім'ю прийшло 10 тисяч", - сказав Філарет і висловив упевненість, що на майбутній марш рівності "Київпрайд" 10 тис. українців вийти не зможуть, тому що "немає в Україні Церкви, яка підтримує ці одностатеві шлюби".

Марш рівності в Києві

"І не тільки Церкви. Ні мусульмани, ні іудеї - ніхто не підтримує. Український народ не підтримує це", - додав він.

Філарет також зазначив, що гей може бути християнином, "але християнином по імені, а по життю вони далекі від християнства".

"А ми хочемо, щоб Церква стимулювала християнське життя", - сказав глава УПЦ КП.

При цьому він зізнався, що він відспівав би гея.

"Став би я відспівувати гея? Якщо він хрещений, то відспівував б. Тому що він християнин. Грішник, але християнин. Церква молиться за всіх - і за тяжких грішників, щоб Господь їм простив гріхи", - підкреслив священнослужитель.

На питання, чи пробачить Бог такий гріх, Філарет сказав: "Це залежить від Бога".

Відео з YouTube/Українська правда

Раніше Філарет прокоментував відмову відспівувати дитину в Запоріжжі.

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Теги: геи, ЛГБТ, Патриарх Филарет
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