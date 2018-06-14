"Став би я відспівувати гея?" Філарет зробив несподіване зізнання (відео)

Глава УПЦ КП вважає, що український народ не підтримує одностатеві шлюби
Україні не загрожує втрата духовності. Про це сказав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет в інтерв'ю "Українській Правді".
"У нас гей-паради вже були, навіть двічі. Скільки там було учасників? Сотня чи дві? І то серед них багато іноземців. А на недавню ходу за сім'ю прийшло 10 тисяч", - сказав Філарет і висловив упевненість, що на майбутній марш рівності "Київпрайд" 10 тис. українців вийти не зможуть, тому що "немає в Україні Церкви, яка підтримує ці одностатеві шлюби".
Марш рівності в Києві
"І не тільки Церкви. Ні мусульмани, ні іудеї - ніхто не підтримує. Український народ не підтримує це", - додав він.
Філарет також зазначив, що гей може бути християнином, "але християнином по імені, а по життю вони далекі від християнства".
"А ми хочемо, щоб Церква стимулювала християнське життя", - сказав глава УПЦ КП.
При цьому він зізнався, що він відспівав би гея.
"Став би я відспівувати гея? Якщо він хрещений, то відспівував б. Тому що він християнин. Грішник, але християнин. Церква молиться за всіх - і за тяжких грішників, щоб Господь їм простив гріхи", - підкреслив священнослужитель.
На питання, чи пробачить Бог такий гріх, Філарет сказав: "Це залежить від Бога".
Відео з YouTube/Українська правда
Раніше Філарет прокоментував відмову відспівувати дитину в Запоріжжі.