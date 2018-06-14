"Стал бы я отпевать гея?" Филарет сделал неожиданное признание (видео)

Глава УПЦ КП считает, что украинский народ не поддерживает однополые браки

Украине не угрожает потеря духовности. Об этом сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в интервью "Украинской Правде".

"У нас гей-парады уже были, даже дважды. Сколько там было участников? Сотня или две? И то среди них много иностранцев. А на недавнее шествие за семью пришло 10 тысяч", - сказал Филарет и выразил уверенность, что на предстоящий марш равенства "КиевПрайд" 10 тыс. украинцев выйти не смогут, потому что "нет в Украине Церкви, которая поддерживает эти однополые браки".

Марш равенства в Киеве

"И не только Церкви. Ни мусульмане, ни иудеи - никто не поддерживает. Украинский народ не поддерживает это", - добавил он.

Филарет также отметил, что гей может быть христианином, "но христианином по имени, а по жизни они далеки от христианства".

"А мы хотим, чтобы Церковь стимулировала христианскую жизнь", - сказал глава УПЦ КП.

При этом Филарет признался, что он отпел бы гея.

"Стал бы я отпевать гея? Если он крещеный, то отпевал бы. Потому что он христианин. Грешник, но христианин. Церковь молится за всех - и за тяжких грешников также, чтобы Господь им простил грехи", - подчеркнул священнослужитель.

На вопрос, простит ли Бог такой грех, Филарет сказал: "Это зависит от Бога".

Видео с YouTube/Українська правда

Ранее Филарет прокомментировал отказ отпевать ребенка в Запорожье.