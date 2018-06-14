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"Стал бы я отпевать гея?" Филарет сделал неожиданное признание (видео)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 13:16
Патриарх Филарет (фото: УНИАН)
Патриарх Филарет (фото: УНИАН)

Глава УПЦ КП считает, что украинский народ не поддерживает однополые браки

Украине не угрожает потеря духовности. Об этом сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в интервью "Украинской Правде".

"У нас гей-парады уже были, даже дважды. Сколько там было участников? Сотня или две? И то среди них много иностранцев. А на недавнее шествие за семью пришло 10 тысяч", - сказал Филарет и выразил уверенность, что на предстоящий марш равенства "КиевПрайд" 10 тыс. украинцев выйти не смогут, потому что "нет в Украине Церкви, которая поддерживает эти однополые браки".

Марш равенства в Киеве

"И не только Церкви. Ни мусульмане, ни иудеи - никто не поддерживает. Украинский народ не поддерживает это", - добавил он.

Филарет также отметил, что гей может быть христианином, "но христианином по имени, а по жизни они далеки от христианства".

"А мы хотим, чтобы Церковь стимулировала христианскую жизнь", - сказал глава УПЦ КП.

При этом Филарет признался, что он отпел бы гея. 

"Стал бы я отпевать гея? Если он крещеный, то отпевал бы. Потому что он христианин. Грешник, но христианин. Церковь молится за всех - и за тяжких грешников также, чтобы Господь им простил грехи", - подчеркнул священнослужитель.

На вопрос, простит ли Бог такой грех, Филарет сказал: "Это зависит от Бога".

Видео с YouTube/Українська правда

Ранее Филарет прокомментировал отказ отпевать ребенка в Запорожье.

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Теги: геи, ЛГБТ, Патриарх Филарет
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