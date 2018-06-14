"Не матиме впливу": Філарет розповів про долю Моськовського патріархату після отримання Томосу

Глава УПЦ КП вважає, що єдність церкви є запорукою державної безпеки України

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Філарет розповів, що буде з УПЦ Московського патріархату в Україні після отримання Томосу про автокефалію та об’єднання церков. Про це Філарет повідомив в інтерв'ю "Українській Правді".

"Якщо ми отримаємо Томос, то Українська Церква буде одна. І не просто одна – а найбільша. Зараз Київський Патріархат порівняно з Московським є більшим удвічі", - говорить глава УПЦ КП.

За його словами, якщо до Київського Патріархату ще приєднаються УАПЦ (третя, і найменша православна конфесія в Україні) і решта конфесій, то українська церква буде найбільшою.

Філарет підкреслив, що залишок Московського Патріархату повинен називатися Російською Православною Церквою в Україні.

"Але це буде порівняно невелика Церква, і впливу вона вже не буде мати", - сказав патріарх.

Фото: патріарх Філарет (cerkva.info)

Він вважає, що єдність церкви є запорукою державної безпеки України.

"Якби в Україні була одна Православна Церква, то Москві не було б на кого тут опертися. А зараз є. Насамперед – на Московський Патріархат, на частину проросійськи налаштованого населення і чиновників. Вони і є підгрунтям для дій Москви. А якби була одна Церква, то цього підгрунтя у Росії просто не було б", - підсумував предстоятель УПЦ КП.

Раніше патріарх Філарет заявив, що український народ не підтримує одностатеві шлюби.

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