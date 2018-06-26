"Групи провокаторів": Тимчук розповів про плани РПЦ після отримання українською церквою Томосу про автокефалію

Тимчук попередив про загрозу з боку РПЦ для України

Координатор групи "Інформаційне опір", керівник Центру військово-політичних досліджень, нардеп Дмитро Тимчук розповів про плани РПЦ і УПЦ МП у тому випадку, якщо Константинопольський патріарх Варфоломій все ж надасть Томос про автокефалію. Про це Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп, що на випадок негативного для Москви рішення з Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) вже опрацьовуються питання щодо створення загонів самооборони, які будуть розміщуватися на території церков і монастирів УПЦ МП, а також груп провокаторів, які будуть діяти з радикально "патріотичних позицій, для здійснення провокацій і нападів на об'єкти і представників УПЦ МП

За його словами, для досягнення своїх стратегічних цілей щодо недопущення отримання православною церквою України автокефалії, Москва готова здійснити будь-які заходи - від залякування до фізичного впливу на представників Помісних православних церков, які готові підтримати цю ініціативу.

"Так, наприклад, патріарх всієї Грузії Ілія II займає виважену позицію і не проти надання автокефалії УППЦ. У зв'язку з цим серед вищого духовенства РПЦ вже поширюється інформація про те, що в разі подальшої підтримки Ілією II процесу надання автокефалії православної церкви України, "його стан здоров'я може різко погіршитися", - пише керівник Центру військово-політичних досліджень.

Тимчук зазначив, що чолі Сербської Православної Церкви, патріарха Іринею, який 23 травня цього року в Москві отримав премію Міжнародного фонду єдності православних народів", передано 250 тисяч доларів США під виглядом "благодійної допомоги". Також, Сербської Патріархії Москва надасть допомогу в реставрації ряду об'єктів.

Фото: Патріарх Сербський Іриней (wikimedia.org)

"В обмін на ці преференції, Іриней, як вже раніше повідомляла ІС, виступив у Москві з різкою критикою Патріарха Варфоломія в ракурсі його намірів надати автокефалію УППЦ. При цьому, виступ Іринея, як глави однієї з помісних церков, використовується Москвою для тиску на інші помісні церкви російською пропагандою", - підсумував Дмитро

Раніше предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Філарет розповів, що буде з УПЦ Московського патріархату в Україні після отримання Томосу про автокефалію та об'єднання церков.

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