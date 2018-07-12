Українська церква - матір московській, а не навпаки: грецький митрополит розкритикував РПЦ

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За його словами, Москва бореться з ідеєю створення незалежної церкви в Україні

Член Синоду Вселенського патріархату митрополит Елпидофор спростував посягання Росії та РПЦ на українську церкву. Про це ієрарх розповів російському виданню "Православіє і світ", яке Укрінформ переклав з грецької мови. Саме російське видання не стало публікувати повний текст інтерв'ю, показавши розмову у вигідному для Москви ключі.

Митрополит наголосив, що теза Москви про те, що російська церква є матір'ю церкви України є категорично неправильною. Також він підкреслив, що, якщо говорити про історію, то Хрещення Київської Русі 988 року мало стосується росіян.

"У випадку з українською церквою принаймні парадоксальним і хибним є твердження кого-небудь про те, що церква у Москві є матір'ю церкви України. Як раз навпаки. Московська церква є дочкою української церкви, яка - українська церква є дочкою Вселенського Патріархату. Знаєте, що християнізація (хрещення) Русі (росів) - не росіян, а як відомо, Київська Русь - це інше, тобто сьогоднішніх українців, - сталося при Володимирі, з його зверненням. Отже, юрисдикція Вселенського патріархату - це Україна, Київ, а отже - і мати-церква", - сказав він.

Фото: митрополит Элпифидор (РІСУ)

На уточнення журналіста про те, що в ті часи ще не було України архієрей відповів насту чином:

"Була; територія може називатися по-різному, але земля та ж, нас не цікавить назва, територія, нас цікавить канонічність. Можливо, називалася інакше, але ми говоримо про тієї самої землі, принаймні тій же географічній території. Так, української церкви матір - церква в Константинополі, а московської церкви матір'ю є церква в Києві".

За словами Элпидофора, Москва бореться з ідеєю створення незалежної церкви в Україні з тих пір, коли українська нація об'єдналася в незалежній державі. Він зазначив, що відмова московської церкви визнати незалежність УПЦ і є справжньою причиною церковного розколу в Україні.

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