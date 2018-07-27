"Не брезгуют тырить": известная писательница резко высказалась по поводу Крестного хода

Фото: Лариса Ницой (facebook.com/Лариса-Ніцой)

Писательница заявила, что ей пишут угрозы

Известная украинская писательница Лариса Ницой утверждает, что московская церковь украла идею Крестного хода у Киевского патриархата. Об этом Ницой написала на своей странице в Facebook.

Лариса Ницой напомнила, что много лет Крестный ход организовал Киевский патриархат, а несколько лет московская церковь просто украла эту идею.

"Что там сегодня московская церковь, уже идет украденной у нас ходой? И это стырила. Много лет 28-го июля ходу организовывала украинская церковь Киевского патриархата с торжественной литургией на Владимирской горке. Два или сколько лет назад московская церковь пришла и накануне нашей ходы объявила свою. По тому же сценарию. И не брезгуют тырить у нас все", - сообщила писательница.

Кроме того, она рассказала, что ей часто пишут угрозы. После публикации про украинского спортсмена Усика и его взаимоотношениях с настоятелем московской церкви Онуфрием, Ларисе Ницой прислали несколько угроз.

"В ответ, кроме проклятий в комментариях, мне прилетело еще и такое:"... Надеюсь, когда я после 4-х лет закапывания ваших героев в Святую Донецке землю, к Вам доберусь, дети будут хлопать в ладоши, глядя как ваша тушка болтается на столбе. С Уважением."Ихтамнет "так ненавистной Вам России. Артем", - рассказала Ницой.

Скриншот поста (facebook.com/Лариса-Ніцой)

Напомним, известная писательница резко высказалась в сторону боксера Усика.

А ранее мы писали о том, что в УПЦ МП рассказали, что спецслужбы мешают им привозить верующих в Киев на Крещение Руси.

Видео: STYLER.rbc.ua