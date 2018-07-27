"Не гребують тирити": відома письменниця різко висловилася з приводу Хресної ходи

Фото: Лариса Ніцой (facebook.com/Лариса-Ніцой)

Письменниця заявила, що їй пишуть погрози

Відома українська письменниця Лариса Ніцой стверджує, що московська церква вкрала ідею Хресного ходу у Київського патріархату. Про це Ніцой написала на своїй сторінці в Facebook.

Лариса Ніцой нагадала, що багато років Хресну ходу організував Київський патріархат, а кілька років московська церква просто вкрала цю ідею.

"Що там сьогодні московська церква, вже йде вкраденою у нас ходою? І це стирила. Багато років 28-го липня ходу організовувала українська церква Київського патріархату з урочистою літургіїю на Володимирській гірці. Два чи скільки років тому московська церква прийшла і напередодні нашої ходи оголосила свою. За тим же сценарієм. І не гребують тирити у нас все", - повідомила письменниця.

Крім того, вона розповіла, що їй часто пишуть загрози. Після публікації про українського спортсмена Усика та його взаєминах з настоятелем московської церкви Онуфрієм, Ларисі Ніцой прислали кілька загроз.

"У відповідь, крім прокльонів в коментарях, мені прилетіло ще й таке:"... Сподіваюся, коли я після 4-х років закапування ваших героїв у Святу Донецьку землю, до Вас доберуся, діти будуть плескати в долоні, дивлячись як ваша тушка бовтається на стовпі. З Повагою."Іхтамнет "так ненависної Вам Росії. Артем", - розповіла Ніцой.

Скріншот поста (facebook.com/Лариса-Ніцой)

Нагадаємо, відома письменниця різко висловилася в бік боксера Усика.

А раніше ми писали про те, що в УПЦ МП розповіли, що спецслужби заважають їм привозити віруючих в Київ на Хрещення Русі.

Відео: STYLER.rbc.ua