"Євангеліє від Забужко": відома письменниця висловилася в бік православних віруючих

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Оксана Забужко висловила думку про православну віру

Відома українська письменниць Оксана Забужко різко висловилася в бік православних жінок, які ходять в церкву з покритою головою, засудивши цю традицію і порівнявши з мусульманами. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Дєвочки. І женщини. Которі до церкви ходите, і платочки при тім на головку кладете, бо так в телевізорі бачили-сте. Аллах, конєшно, акбар, але якщо ви себе вважаєте за християнок, то до вашого відома: Христос такого від жінок ніде й ніколи не вимагав.)) Ба й апостол Павло не вимагав, знаменитий пасаж із Послання до коринтян про "непокриту голову" має пізніше походження і зовсім інший смисл (він був вицілений проти пророчиць-монтаністок, матчасть, кому цікаво, див. у Notre Dame d'Ukraine)", - написала вона в публікації.

Також діячка додала, що з православних церков від жінок вимагають "покрити голову" ті, ті, на яких відбився звичаєвий вплив ісламу: московська й сербська. "В Україні ж такої поведенції не було зроду-звіку, і якби ви уважно читали в школі "Бояриню" Лесі Українки, то краще б розуміли, чому, опинившись "на Москві", козачка Оксана чується так дискомфортно навіть у церкві, де їх із свекрухою обдивлено й обшептано з усіх сторін ("Черкашенки!" "Хохлуши!")", - висловилася Забужко.

Також вона привела в приклад уривок з поеми Лесі Українки.

"Карочє. Скиньте, Христа ради, оті ваші московські запинала, якщо тільки ви прихожанки українських церков, бо тридесять колін українського жіноцтва щоразу при тому дивляться на вас з неба і плачуть", - сказала Забужко.

Скріншоти поста (facebook.com/oksana.zabuzhko)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на пост письменниці. Знайшлись як ті, які підтримали слова Забужко, так і ті, які не погодилися з її думкою і привели інші приклади-аргументи на противагу.

"Читайте уважно Біблію! З покритою головою, а не закутана в хустку. Головний убір, хустка, капюшон на блузі - це теж покрита голова!",

"А величання по-батькові це теж, напевно, від мусульман. Але треба зберігати свою інакшість",

"У сербській церкві у жінок не вимагають покривати голову",

"А причому тут Московія чи Україна? Батюшки самі кажуть, що хустка це не обов'язковиевбрання. Для незаміжніх так точно немає",

"Леся Українка пише у вірші "обличчя", а не "волосся". Ніхто з жінок, йдучи до церкви, не покриває обличчя"

"Євангелія від Забужки - єресь і неомарксизм",

"Щиро дякую за коментар. Це важливо і актуально",

"Це, перепрошую, дурниця. Коли українські жінки одягали на себе хустку завжди, після того, як ставали заміжніми. Це в житті, а за церкву і мови не було, щоб туди з непокритою головою. Не треба нічого мутити. І порівняння з ісламом тут не ні до чого", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/oksana.zabuzhko)

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