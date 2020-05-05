Фестиваль UNDERHILL объявил новые даты проведения в 2020 году

Ситуация с пандемией в Украине не нормализуется, что вызывает массовые переносы фестивалей на 2021 год. Организаторы решили не ждать очередного продления карантина, объявив о переносе своих мероприятий на следующий год.

Фестиваль Underhill European Music Festival не исключение. Организаторы фестиваля приняли "тяжелое, но правильное решение" - перенести фестиваль на 28-30 августа 2020 года, надеясь, что к этому времени ситуация с коронавирусом нормализуется.

Перенос на 2021 не рассматривается, пока не исключается возможность проведения фестиваля.

"Безопасность и здоровье гостей, артистов и работников фестиваля - наша высшая ценность и приоритет. Именно поэтому, мы продолжаем пристально следить за ходом ситуации, и готовы принимать все необходимые меры", - рассказывает организатор фестиваля Игорь Аниськин.

При этом, место проведения фестиваля осталось неизменным - на территории аэродрома в селе Подгорье Ивано-Франковской области.

Напомним, недавно в Украине перенесли на следующий год крупный музыкальный фестиваль.

Также крупные музыкальные мероприятия переносят во всем мире. Так, в этом году не состоится крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы Sziget, который должен был пройти с 5 по 11 августа в Будапеште.