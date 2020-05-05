Фестиваль UNDERHILL оголосив нові дати проведення у 2020 році

Ситуація з пандемією в Україні не нормалізується, що спричинює масові перенесення фестивалів на 2021 рік. Організатори вирішили не чекати чергового поновлення карантину, оголосивши про перенесення своїх заходів на наступний рік.

Фестиваль Underhill European Music Festival не виключення. Організатори фестивалю прийняли "тяжке, але правильне рішення" - перенести фестиваль на 28-30 серпня 2020 року, сподіваючись, що до цього часу ситуація з коронавірусом нормалізується.

Перенесення на 2021 не розглядається, допоки не виключається можливість цьогорічного проведення фестивалю.

"Безпека та здоров’я гостей, артистів та працівників фестивалю - наша найвища цінність та пріоритет. Саме тому, ми продовжуємо пильно стежити за перебігом ситуації, та готові вживати усіх необхідних заходів", - розповідає організатор фестивалю Ігор Аніськін.

При цьому, місце проведення фестивалю залишилося незмінним - на території аеродрому в селі Підгір‘я Івано-Франківської області.

Нагадаємо, нещодавно в Україні перенесли на наступний рік найбільший музичний фестиваль.

Також великі музичні заходи переносять у всьому світі. Так, цього року не відбудеться найбільший музичний фестиваль Східної Європи Sziget, що мав пройти з 5 по 11 серпня в Будапешті.