Как в фильме: сеть шокирована новой аферой автомобильных воров

Злоумышленники придумали новую схему обмана

В Харькове автомобильные воры придумали новую схему обмана, которая шокировала пользователей сети. Камеры наблюдения засекли воров, проникших в подъезд многоэтажки. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Facebook в сообществе "Харьков 1654".

Мошенники решили использовать тот факт, что часто автовладельцы оставляют ключи от машины в прихожей, недалеко от входных дверей. То есть ворам остается проникнуть в подъезд, подойти к дверям квартиры и с помощью специальной аппаратуры считать код разблокировки замка в машине.

"Вчера в доме по ул. Героев Труда 32А взломали ломом домофонную дверь. Сначала ходили по подъезду с аппаратурой, считывающей коды ключей от машин (если лежат близко от двери). А потом угнали машину, припаркованную у подъезда", - указано в посте.

"Как в фильме", - прокомментировал один из пользователей.

"К сожалению, не фейк. Лично знаком с дедом, который остался без авто", - отметил второй.

Напомним, что в ПриватБанке подтвердили то, что аферисты от имени банка рассылают сообщения с предложением о выигрыше в размере 8 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали, как наживаться на украинцах с помощью Приват24.