Форпост ПЦУ: еще 4 прихода вышли из Московского патриархата

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава Винницко-Тульчинской епархии архиепископ Михаил уже назначил настоятелей

В Винницкой области, которая лидирует по количеству перешедших к ПЦУ парафий, еще четыре религиозные общины последовали к новосозданной единой поместной церкви и вышли из РПЦ в Украине (бывшая УПЦ МП). Об этом в четверг, 14 февраля, сообщили в пресс-службе сайте Винницко-Тульчинской епархии.

Глава епархии архиепископ Михаил, который ранее был руководителем УПЦ КП в области, уже издал соответствующие указы а также назначил настоятелей.

Под патронат ПЦУ перешли общины Святого Архистратига Михаила в селе Михайловка Мурованокуриловецкого района, Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Красноселка Бершадского района, Святого князя Александра Невского в селе Солнечное (Могилев-Подольский) и Святого Димитрия Солунского в селе Ярышевка Тывровского района.

Отмечается, что все эти четыре общины приняли решение после собрания и голосования относительно выхода из Московского патриархата и вхождение под юрисдикцию ПЦУ. Во всех случаях решения принимались подавляющим большинством голосов.

Протоколы и списки также передали в управление по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации.

Как сообщалось ранее, на днях в Черновицкой области еще три общины церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

Также мы писали о том, что 11 фервраля правоохранители Житомирской области начали следственные действия по нарушению права граждан на вероисповедание после того, как священники УПЦ Московского патриархата стали отсылать SMS с угрозами перешедшему к ПЦУ духовенству.