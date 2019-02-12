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Полиция расследует угрозы УПЦ МП священникам ПЦУ

STYLERЖизнь    12.02.2019 - 19:26
Полиция расследует угрозы УПЦ МП священникам ПЦУ
Фото: коллаж РБК-Украина

Досудебное расследование проводит Житомирский местный отдел полиции

Правоохранители Житомирской области начали следственные действия по нарушению права граждан на вероисповедание после того, как священники УПЦ Московского патриархата стали отсылать SMS с угрозами перешедшему к ПЦУ духовенству. Как подчеркнули в пресс-службе местной прокуратуры во вторник, 12 февраля, такие действия являются недопустимыми.

Отметим, что на днях иерей ПЦУ Владислав Сеник сообщили, что давление оказывается со стороны митрополита УПЦ МП Овручского и Коростенского Виссариона.

Кроме телефонных угроз и призывов к покаянию, он предупредил, что в общины, которые перешли от УПЦ МП к ПЦУ, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться".

В прокуратуре заявили, что сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений).

"Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия, проверяются обнародованы в прессе факты, устанавливается непосредственная причастность лиц к совершению уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводит Житомирский местный отдел полиции ГУНП в области, местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области в селе Копытково УПЦ МП запретила людям молиться на украинском языке. Прихожане еще в январе отказались от Московского патриархата и перешли к ПЦУ, однако священник почему-то отказывался проводить службу на родном языке. 

Также мы писали о том, что во временно оккупированном Крыму в Симферополе под угрозой уничтожения оказался собор святых Равноапостольных Владимира и Ольги - единственный украинский православный храм в этом городе. Архиепископ Климент получил от оккупантов предписание об "освобождении помещений".

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