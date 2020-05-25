Фотомодель из Днепра обнажилась возле нового "уставшего" моста

Украинская фотомодель Анна Минюкова, известная под псевдонимом Ася Микович и своей "инспекцией" мостов, представила на суд украинцев новую фотосессию. На этот раз девушка приехала на разрушенный мост возле Никополя и снялась там полуобнаженной. Это место находится в Алексеевке.

В этот раз девушка фотографировалась в расстегнутой рубашке, одетой на голое тело. Таким образом она "проинспектировала" разрушенный мост, пишет Информатор.

"В ближайшее время рядом с разрушенным мостом в Алексеевке будет устроен временный мост — понтонная переправа. Утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгород-Днестровск в Днепропетровскую область для устройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке. Восстановление движения планируется уже во вторник, 26 мая. Респект от меня за оперативность Александру Кубракову и Укравтодору", - написала в соцсети девушка.

Напомним, Анна прославилась своими снимками в стиле ню на стройке Нового моста в Днепре и спором с мэром Днепра Борисом Филатовым, в котором она пообещала раздеться на центральном мосту, если его успеют сдать 14 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Днепром модель станцевала тверк на стройке. Она попыталась привлечь внимание властей к недостроенному бассейну сексуальным танцем.

А также рассказывали о том, что модель, которая разделась на мосту в Днепре, назвала свою настоящую профессию.