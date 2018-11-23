Геноцид или голод? Какие страны признали Голодомор в Украине

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Впервые Голодомор был признан в 1993 году

Голодомор 1932−1933 годов был признан геноцидом украинского народа 15 странами-членами ООН и Ватиканом. Укринформ составил специальную инфографику, в которой содержится полная индофрмация о признании Голодомора различными государствами на местном и региональном уровнях.

Голодомор был признан геноцидом в октябре 1993 году. Первыми странами, которые приняли такую позицию стали Эстония и Австралия. Третьей страной стала Канада в июне 2003 года. Интересно, что благодаря более чем миллионной диаспоре украинце в Канаде, День памяти Украинского голода и геноцида стал общегосударственным и отмечается каждую четвертую субботу ноября.

Соединенные Штаты Америки стали 16-м государством, которое приняло соответствующее решение на государственном уровне (это случилось в октябре 2018 года). Одновременно акт геноцида засвидетельствовали 15 штатов США — Калифорния, Орегон, Вашингтон, Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Массачусетс, Миссури, Нью-Йорк, Канзас, Иллинойс, Огайо, Юта, Миннесота и Вирджиния.

Фото: (static.ukrinform.com)

Россия в 2008 году почтила память погибших, но категорически отказалась признавать сталинскую политику 1932−1933 годов относительно украинских крестьян актом геноцида. Аналогичную позицию пока сохраняют международные организации — ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Европарламент.

ПАСЕ в 2010 году признала Голодомор "преступлением Советского режима против собственного народа" и преступлением против человечности.

Геноцидом украинского народа Голодомор признают Католическая церковь, Украинская греко-католическая церковь, Константинопольский патриархат, Украинская православная церковь (Киевский патриархат), Украинская православная церковь (Московский патриархат) и Украинская автокефальная православная церковь.

Напомним, что Украина передала Польше 60 тыс. документов о советских репрессиях.

Ранее сообщалось ,что Голодомор признают геноцидом украинского народа 80% граждан.

Видео: (video.rbc.ua)