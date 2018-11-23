Геноцид чи голод? Які держави визнали Голодомор в Україні

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вперше Голодомор був визнаний у 1993 році

Голодомор 1932-1933 років був визнаний геноцидом українського народу 15 країнами-членами ООН і Ватиканом. Укрінформ склав спеціальну інфографіку, в якій міститься повна індофрмация про визнання Голодомору різними державами на місцевому та регіональному рівнях.

Голодомор був визнаний геноцидом в жовтні 1993 року. Першими країнами, які прийняли таку позицію стали Естонія і Австралія. Третьою країною стала Канада в червні 2003 року. Цікаво, що завдяки більш ніж мільйонній діаспорі українців у Канаді, День пам'яті Українського голоду та геноциду став загальнодержавним і відзначається кожну четверту суботу листопада.

Об'єднані Штати Америки стали 16-ю державою, яка прийняла відповідне рішення на державному рівні (це сталося у жовтні 2018 року). Одночасно акт геноциду засвідчили 15 штатів США — Каліфорнія, Орегон, Вашингтон, штат Пенсільванія, Вісконсін, Мічиган, Массачусетс, Міссурі, Нью-Йорк, штат Канзас, Іллінойс, Огайо, Юта, Міннесота і Вірджинія.

Фото: (static.ukrinform.com)

Росія у 2008 році вшанувала пам'ять загиблих, але категорично відмовилася визнавати сталінську політику 1932-1933 років щодо українських селян актом геноциду. Аналогічну позицію поки зберігають міжнародні організації — ООН, ОБСЄ, ЮНЕСКО, Європарламент.

ПАРЄ у 2010 році визнала Голодомор "злочином Радянського режиму проти власного народу" і злочином проти людяності.

Геноцидом українського народу Голодомор визнають Католицька церква, Українська греко-католицька церква, Константинопольський патріархат, Українська православна церква (Київський патріархат) Українська православна церква (Московський патріархат) і Українська автокефальна православна церква.

Нагадаємо, що Україна передала Польщі 60 тис. документів про радянську репресію.

Раніше повідомлялося ,що визнають Голодомор геноцидом українського народу 80% громадян.

Відео: (video.rbc.ua)