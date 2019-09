Все герои Диснея приедут в Киев: что об этом известно

Мультфильмы студии Walt Disney любимы и обожаемы целым поколением детей и взрослых. Disney – это волшебная сказка, в которой нет места скуке и плохому настроению. Герои диснеевский историй стали классикой мультипликации, а попасть в Диснейленд мечтает каждый второй. Но если раньше для многих оригинальные шоу Disney так и оставались мечтой, для достижения которой нужно было попасть в Америку или как минимум Францию, то уже в январе этого года все герои Диснея приедут погостить на новогодние каникулы в Киев.

Оригинальное шоу Disney on ice Frozen ("Холодное сердце") покажут в киевском Дворце спорта с 3 по 6 января. Всего Киев ждет 11 театрализованных фигурных постановок, во время каждого из которых на лед выйдут знаменитые герои Disney: Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы, герои "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Король лев".

Но главные роли конечно достанутся Анне и Эльзе – двум принцессам, вокруг которых происходят главные события королевства Эренделл.

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: пресс-служба)

Идея поставить сказочных героев на коньки принадлежит Кеннету Фельду, который в 1981 году показал свое первое шоу "Дисней на льду". С ним Фельд сначала покорил Америку, а вскоре и весь мир. Постановки "Дисней на льду" путешествуют по планете с середины 80–х, ежегодно собирая на своих представлениях до 25 миллионов зрителей. Успех шоу оказался настолько велик, что со временем Фельду пришлось организовать целых шесть трупп, для одновременных гастролей в разных частях света. Благодаря этому "Дисней на льду" уже успели увидеть более чем в 75 странах на шести континентах. А вот в Киев шоу приедет впервые.

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: пресс-служба)

Большинство артистов "Дисней на льду" – фигуристы с громкими именами. Все они в разное время были победителями различных чемпионатов, а некоторые и Олимпийских игр. Все движения для спектакля "Холодное сердце" разрабатывала Синди Стюарт – профессиональный хореограф и четырехкратный номинант премии "Хореограф года". Поэтому не удивляйтесь, когда увидите как Микки Маус и Дональд Дак будут выполнять сложные повороты, прыжки или поддержку. Всего в шоу принимает участие около 50 мастеров фигурного катания, а специальные эффекты для их номеров создают мастера света и пиротехники.

Как и все диснеевские сказки, шоу "Дисней на льду" – музыкальные. В представлении "Холодное сердце" звучат не менее 30 полюбившихся песен, включая главный хит в исполнении принцессы Эльзы "Let It Go" ("Отпусти и забудь"). Песня была переведена на 24 языка, достигла 5 места в американском чарте Billboard Hot 100 и завоевала премии "Оскар" и "Грэмми".

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: пресс-служба)

Ведущие шоу – Микки Маус и Минни Маус, во время спектакля уводят зрителей в увлекательное путешествие с Анной, Кристоффом, оленем Свеном и снеговиком Олафом по ледяным горам. Чтобы осуществить все эти волшебные перемещения, организаторы шоу придумали хитроумную систему смены декораций, над которыми потрудился декоратор таких известных на весь мир премий, как "Грэмми" и "Тони".

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: пресс-служба)

"Холодное сердце" – одно из лучших в мире театрализованных шоу на льду. Потому неудивительно, что действие захватывает уже с первых минут. Во время шоу герои будут парить над сценой, радовать публику сногсшибательными трюками и лирическими танцами и с каждым новым номером еще больше восхищать зрителей, увлекая в волшебный мир сказок Disney.

Disney On Ice: "Крижане серце" (фото: пресс-служба)