ГФС требует освободить Сенцова и других политзаключенных (видео)

Фискальная служба присоединилась к всемирной акции #FreeSentsov
Государственная фискальная служба Украины присоединилась к всемирной акции #FreeSentsov с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных граждан, котрых незаконно удерживает Россия. Соответствующее видео было опубликовано на странице ГФС в соцсети Facebook.
"Известный украинский кинорежиссер, сценарист и писатель был задержан в АР Крым в 2014 году и незаконно осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории Крыма", - напомнили в ГФС.
Сенцова удерживают в тюрьме Российской Федерацией. Режиссер уже 29 день подряд голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Отмечается, что акцию #FreeSentsov поддержали около 600 сотрудников ГФС.
Видео: Free Sentsov (facebook.com/SFSofUkraine)
Скриншот поста (facebook.com/SFSofUkraine)
Ранее сообщалось, что жюри российского кинофестиваля "Кинотавр" выступило с требованием освободить Сенцова.
Кстати, в Вильнюсе украинский режиссер провела одиночный пикет в поддержку Сенцова.
Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)