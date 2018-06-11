ГФС требует освободить Сенцова и других политзаключенных (видео)

Фискальная служба присоединилась к всемирной акции #FreeSentsov

Государственная фискальная служба Украины присоединилась к всемирной акции #FreeSentsov с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных граждан, котрых незаконно удерживает Россия. Соответствующее видео было опубликовано на странице ГФС в соцсети Facebook.

"Известный украинский кинорежиссер, сценарист и писатель был задержан в АР Крым в 2014 году и незаконно осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории Крыма", - напомнили в ГФС.

Сенцова удерживают в тюрьме Российской Федерацией. Режиссер уже 29 день подряд голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Отмечается, что акцию #FreeSentsov поддержали около 600 сотрудников ГФС.

Видео: Free Sentsov (facebook.com/SFSofUkraine)

Скриншот поста (facebook.com/SFSofUkraine)

Ранее сообщалось, что жюри российского кинофестиваля "Кинотавр" выступило с требованием освободить Сенцова.

Кстати, в Вильнюсе украинский режиссер провела одиночный пикет в поддержку Сенцова.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)