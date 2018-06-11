Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ГФС требует освободить Сенцова и других политзаключенных (видео)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 15:45
Олег Сенцов (youtube.com/ІНФОРМАТОР)
Олег Сенцов (youtube.com/ІНФОРМАТОР)

Фискальная служба присоединилась к всемирной акции #FreeSentsov

Государственная фискальная служба Украины присоединилась к всемирной акции #FreeSentsov с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных граждан, котрых незаконно удерживает Россия. Соответствующее видео было опубликовано на странице ГФС в соцсети Facebook.

"Известный украинский кинорежиссер, сценарист и писатель был задержан в АР Крым в 2014 году и незаконно осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории Крыма", - напомнили в ГФС.

Сенцова удерживают в тюрьме Российской Федерацией. Режиссер уже 29 день подряд голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Отмечается, что акцию #FreeSentsov поддержали около 600 сотрудников ГФС.

Видео: Free Sentsov (facebook.com/SFSofUkraine)

Скриншот поста (facebook.com/SFSofUkraine)

Ранее сообщалось, что жюри российского кинофестиваля "Кинотавр" выступило с требованием освободить Сенцова.

Кстати, в Вильнюсе украинский режиссер провела одиночный пикет в поддержку Сенцова.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)

Митинг в поддержку политзаключенных в Москве: силовики начали задерживать активистов "Главный плакат": на митинге в Москве россияне развернули баннер с Сенцовым (фото)
Теги: акция, Олег Сенцов, политзаключенные
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь