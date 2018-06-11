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ДФС вимагає звільнити Сенцова та інших політв'язнів (відео)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 15:45
Олег Сенцов (youtube.com/ІНФОРМАТОР)
Олег Сенцов (youtube.com/ІНФОРМАТОР)

Фіскальна служба приєдналася до всесвітньої акції #FreeSentsov

Державна фіскальна служба України приєдналася до всесвітньої акції #FreeSentsov з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова і всіх громадян-політв'язнів, яких незаконно утримує Росія. Відповідне відео було опубліковано на сторінці ДФС в соцмережі Facebook.

"Відомий український кінорежисер, сценарист і письменник був затриманий в АР Крим в 2014 році і незаконно засуджений на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в "терористичній діяльності" на території Криму", - нагадали в ДФС.

Сенцова утримують у в'язниці Російської Федерації. Режисер вже 29 день поспіль голодує з вимогою звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Зазначається, що акцію #FreeSentsov підтримали близько 600 співробітників ДФС.

Відео: Free Sentsov (facebook.com/SFSofUkraine)

Скріншот поста (facebook.com/SFSofUkraine)

Раніше повідомлялося, що журі російського кінофестивалю "Кінотавр" виступило з вимогою звільнити Сенцова.

До речі, у Вільнюсі український режисер провела одиночний пікет на підтримку Сенцова.

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Теги: акція, Олег Сенцов, политзаключенные
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