ДФС вимагає звільнити Сенцова та інших політв'язнів (відео)

Фіскальна служба приєдналася до всесвітньої акції #FreeSentsov
Державна фіскальна служба України приєдналася до всесвітньої акції #FreeSentsov з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова і всіх громадян-політв'язнів, яких незаконно утримує Росія. Відповідне відео було опубліковано на сторінці ДФС в соцмережі Facebook.
"Відомий український кінорежисер, сценарист і письменник був затриманий в АР Крим в 2014 році і незаконно засуджений на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в "терористичній діяльності" на території Криму", - нагадали в ДФС.
Сенцова утримують у в'язниці Російської Федерації. Режисер вже 29 день поспіль голодує з вимогою звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають у російських в'язницях.
Зазначається, що акцію #FreeSentsov підтримали близько 600 співробітників ДФС.
Відео: Free Sentsov (facebook.com/SFSofUkraine)
Скріншот поста (facebook.com/SFSofUkraine)
Раніше повідомлялося, що журі російського кінофестивалю "Кінотавр" виступило з вимогою звільнити Сенцова.
До речі, у Вільнюсі український режисер провела одиночний пікет на підтримку Сенцова.
Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)