"Гибнет куча народу": в сети показали, как перевозят людей на автобусе с Днепра в Одессу

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пользователь просит бороться с таким

В автобусах, которые перевозят людей из Днепра в Одессу, некоторые пассажиры вынуждены ехать на пластиковых стульях, а также прямо на ступеньках транспорта, нарушая таким образом технику безопасности. Соответствующее фото было опубликовано на странице одного из пользователей сети Дмитрием Подворчанским на его странице в Facebook.

"Это рейсовый автобус Днепр-Одесса. Я понимаю, что все хотят уехать, а водитель заработать, но неужели для этого нужно настолько пренебрегать техникой безопасности?"- написано в публикации.

Фото: facebook.com/podvorchanskiy

Также он добавил, что девушка на пластиковом стуле проехала в таком положении два часа, а парень, сидящий на ступеньках автобуса, - восемь часов.

В комментариях к посту пользователи отметили, что это еще нормальная ситуация, а иногда пассажиры в других междугородних рейсах вынуждены даже ехать стоя.

"Дима, ты за рулем как будто забыл, как выглядит реальный мир поездок. Это еще нормального фото и нормальная ситуация", - написал один комментаторов.

"Учитывая, что за последний месяц прошло минимум 10 аварий рейсовых автобусов с погибшими, я не считаю это нормальным… Ну с этим нужно бороться, реально гибнет куча народу", - ответил Дмитрий Подворчанский.

"Бывает и не настолько. Есть междугородные рейсы, на которых каждый день по несколько маршрутов, потому что ЖД-сообщения нет, и набивают стоящими полные автобусы", - проинформировала другая пользователь сети.

"Для Днепр - Одесса это классическая ситуация", - отметили в комментариях.

Скриншот комментариев (facebook.com/podvorchanskiy)

Напомним, житель Запорожья рассказал, как возят людей на популярный курорт в Бердянск.

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