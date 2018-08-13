"Гине купа народу": в мережі показали, як перевозять людей на автобусі з Дніпра в Одесу

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Користувач просить боротися з таким

В автобусах, що перевозять людей з Дніпра в Одесу, деякі пасажири змушені їхати на пластикових стільцях, а також прямо на сходинках транспорту, порушуючи таким чином техніку безпеки. Відповідне фото було опубліковано на сторінці одного з користувачів мережі Дмитром Подворчанським на його сторінці у Facebook.

"Це рейсовий автобус Дніпро-Одеса. Я розумію, що всі хочуть виїхати, а водій заробити, але невже для цього треба настільки нехтувати технікою безпеки?"- написано в публікації.

Фото: facebook.com/podvorchanskiy

Також він додав, що дівчина на пластиковому стільці проїхала в такому положенні дві години, а хлопець, що сидить на сходинках автобуса, - вісім годин.

В коментарях до посту користувачі відзначили, що це ще нормальна ситуація, а іноді пасажири в інших міжміських рейсах змушені навіть їхати стоячи.

"Діма, ти за кермом ніби забув, як виглядає реальний світ поїздок. Це ще нормальне фото і нормальна ситуація", - написав один з коментаторів.

"Враховуючи, що за останній місяць минуло мінімум 10 аварій рейсових автобусів із загиблими, я не вважаю це нормальним... Ну з цим потрібно боротися, реально гине купа народу", - відповів Дмитро Подворчанський.

"Буває і не настільки. Є міжміські рейси, на яких кожен день по кілька маршрутів, тому що залізничного сполучення немає, і набивають повні автобуси людьми, що стоять", - поінформувала інша користувач мережі.

"Для Дніпро - Одеса це класична ситуація", - зазначили в коментарях.

Скріншот коментарів (facebook.com/podvorchanskiy)

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