"Любит деньги и ненавидит людей": в сети предупредили о новой мошеннической схеме BlaBlaCar

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Пассажир авто возмутился предоставленными услугами

Одного из водителей популярного сервиса BlaBlaCar, где ищут попутчиков для автомобильных поездок, уличили в новом виде мошенничества. Вместо автомобиля приехала маршрутка. Об этом рассказал журналист из Киева Александр Литвин на своей странице в соцсети Facebook.

На сервисе он нашел попутчицу Алину.

"Нашел в BlaBlaCar попутчика. Вернее попутчицу. Начитавшись о летних ужасах УЗ, перспектива составить компанию "водителю Алине" казалась не худшим вариантом. За четыре часа до поездки "водитель Алина" позвонила, чтобы предупредить: возьмет с меня на 20 грн больше", - рассказал он.

"Мол, все дорожает. Ну да, подумал я, бензин должен был подорожать, светлые нефтепродукты импортируем, на них цены ползут вверх, а вот гривна ползет вниз. Согласился на +20 грн", - добавил он.

Они договорились встретиться возле церкви. Судя по объявлению, кроме Александра должны были ехать еще четыре человека.

"Все правильно, подумал я. Один пассажир - возле водителя Алины, и трое на заднем", - отметил он.

"Подхожу к церкви в назначенное время. А тут сюрприз. Несколько десятков человек стоят там же, где меня должна подобрать попутчица. Уже было подумал, что это в церковь люди собрались перед сном помолиться, но чемоданы в этот вариант не вписывались", - рассказал Александр.

"Вместо Алины приехал Гриша. На модернизированной маршрутке. Не знаю, кто придумал ее так переделать, но явно этот человек очень любит деньги и ненавидит людей. В машине как минимум пять дополнительных сидений. Чтобы залезть вовнутрь, тот, кто ближе к двери, должен либо выйти, либо согнуться в позе йога в чемодане. Вентиляция, место для ног, исправные спинки сидений - это излишества", - возмутился Александр.

Он отметил, что ему хотелось развернуться и уйти. Однако купить билет на поезд "Укрзализныци", которая, по его словам, "хотя бы, легально возит", или найти автобус он уже не успевал.

"Гриша у входа с листиком верифицировал пассажиров. В списке: имя, номер телефона и сумма. У всех одна сумма, а у меня +20. Дважды л*ханулся", - возмутился Александр.

"Лицензия, страховка, аптечка, аварийный выход - это все для легальных перевозчиков. У Гриши только листик и консервная банка", - отметил он.

"Зачем платить налоги, проходить проверки, утверждать тарифы, соблюдать требования к безопасности, если есть blablacar? Еще есть наглость, контролирующие органы, которые никогда в жизни не обратят внимание на такого Гришу. И на тысячи таких, как он. Что надо сделать, чтобы хоть в чем-то был порядок?" – написал автор публикации.

Скриншот поста (facebook.com/xander.litvin)

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