"Любить гроші і ненавидить людей": в мережі попередили про нову шахрайську схему BlaBlaCar

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Пасажир авто обурився наданими послугами

Одного з водіїв популярного сервісу BlaBlaCar, де шукають попутників для автомобільних поїздок, викрили в новому вигляді шахрайства. Замість автомобіля приїхала маршрутка. Про це розповів журналіст з Києва Олександр Литвин на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На сервісі він знайшов попутницю Аліну.

"Знайшов у BlaBlaCar попутника. Вірніше попутницю. Начитавшись про літні жахи УЗ, перспектива скласти компанію "водієві Аліні" здавалася не найгіршим варіантом. За чотири години до поїздки "водій Аліна" зателефонувала, щоб попередити: візьме з мене на 20 грн більше", - розповів він.

"Мовляв, все дорожчає. Ну так, подумав я, бензин повинен був подорожчати, світлі нафтопродукти імпортуємо, на них ціни повзуть вгору, а ось гривня повзе вниз. Погодився на +20 грн", - додав він.

Вони домовилися зустрітися біля церкви. Судячи з оголошення, крім Олександра мали також їхати ще чотири людини.

"Все правильно, подумав я. Один пасажир - біля водія Аліни, і троє на задньому", - зазначив він.

"Підходжу до церкви в призначений час. А тут сюрприз. Кілька десятків людей стоять там же, де мене повинна підібрати попутниця. Вже було подумав, що це в церкву люди зібралися перед сном помолитися, але валізи в цей варіант не вписувалися", - розповів Олександр.

"Замість Аліни приїхав Гриша. На модернізованій маршрутці. Не знаю, хто придумав її так переробити, але явно цей чоловік дуже любить гроші і ненавидить людей. У машині як мінімум п'ять додаткових сидінь. Щоб залізти всередину, той, хто ближче до дверей, повинен або вийти, або зігнутися в позі йога у валізі. Вентиляція, місце для ніг, справні спинки сидінь - це надмірності", - обурився Олександр.

Він зазначив, що йому хотілося розвернутися і піти. Однак купити квиток на потяг "Укрзалізниці", яка, за його словами, "хоча б, легально возить", або знайти автобус він вже не встигав.

"Гриша біля входу з листочком верифікував пасажирів. У списку: ім'я, номер телефону та сума. У всіх одна сума, а в мене +20. Двічі л*ханувся", - обурився Олександр.

"Ліцензія, страховка, аптечка, аварійний вихід - це все для легальних перевізників. У Гриші тільки листочок і консервна банка", - зазначив він.

"Навіщо платити податки, проходити перевірки, затверджувати тарифи, дотримуватися вимог безпеки, якщо є blablacar? Ще є нахабство, контролюючі органи, які ніколи в житті не звернуть увагу на такого Гришу. І на тисячі таких, як він. Що треба зробити, щоб хоч у чомусь був порядок?" – написав автор публікації.

Скріншот поста (facebook.com/xander.litvin)

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