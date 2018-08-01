Делайте скриншоты: юрист рассказал, как не стать жертвой аферистов при аренде жилья в интернете

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Специальные интернет-ресурсы обязаны предоставить компенсацию

Известный киевский адвокат Антон Бойко рассказал, как обезопасить себя от мошенников при аренде жилья с помощью популярных интернет-ресурсов. Об этом пишут "Факты".

Антон Бойко рассказал, что воздействовать на популярные интернет-ресурсы, которые предоставляют услуги онлайн-бронирования жилья, можно. Очень часто бывают жалобы не только на то, что квартира или номер в гостинице отсутствует, но и на то, что заказанный номер не соответствует действительности. И в этом случае можно получить компенсацию.

Такие интернет-ресурсы, как booking.com или airbnb обязаны вернуть деньги за бронирование или аренду жилья, или же предоставить другой вариант поселения.

По словам адвоката, эти ресурсы сами предлагают исправить ситуацию. Но он рекомендует обязательно перед бронированием читать отзывы, смотреть рейтинг арендодателя или самой квартиры.

"Иногда человек приезжает в отель, показывает на ресепшн бронь через booking.com, а в отеле говорят, что впервые об этом слышат и у них этот номер занят. В таком случае booking.com обязан предоставить номер высшей категории. Или такой же, как вы бронировали, или лучший. И они это делают", — рассказал Бойко.

На других ресурсах, таких как olx и подобных, администрация сайтов не несет ответственности за правдивость информации. В данном случае, Антон Бойко рекомендует арендаторам вносить минимальную предоплату, а не всю стоимость. Кроме того, нужно сохранять все документы о трансакции, а при оплате наличными – расписку и паспортные данные хозяина жилья.

"Следующий совет: обязательно сделайте скриншот объявления на сайте. Потому что, если вы попали на мошенников, объявление может исчезнуть", — предупреждает юрист.

Также Бойко отмечает, что если условия в квартире оказались не такими, как было заявлено, всегда можно апеллировать к закону "О защите прав потребителей".

"Рекомендую составить акт и там конкретно указать факты… Акт должны подписать минимум три человека. Это могут быть соседи или друзья, или родственники, которые приехали с вами на отдых. Если хозяин жилья подписать акт откажется, это тоже нужно прописать. Наряду с актом, доказательствами являются слова свидетелей. Еще эффективнее сразу вызвать полицию. Чаще всего в подобных случаях хозяин, узнав о том, что вы позвонили 102, отдает деньги еще до приезда полицейских", — порекомендовал адвокат.

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Видео: РБК-Украина