Робіть скріншоти: юрист розповів, як не стати жертвою аферистів при оренді житла в інтернеті

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Спеціальні інтернет-ресурси зобов'язані надати компенсацію

Відомий київський адвокат Антон Бойко розповів, як убезпечити себе від шахраїв при оренді житла за допомогою найпопулярніших інтернет-ресурсів. Про це пишуть "Факти".

Антон Бойко розповів, що впливати на популярні інтернет-ресурси, які надають послуги онлайн-бронювання житла, можна. Дуже часто бувають скарги не тільки на те, що квартира або номер в готелі відсутні, але і на те, що замовлений номер не відповідає дійсності. І в цьому випадку можна отримати компенсацію.

Такі інтернет-ресурси, як booking.com або airbnb зобов'язані повернути гроші за бронювання або оренду житла, або ж надати інший варіант поселення.

За словами адвоката, ці ресурси самі пропонують виправити ситуацію. Але він рекомендує обов'язково перед бронюванням читати відгуки і дивитися на рейтинг орендодавця або самої квартири.

"Іноді людина приїжджає в готель, показує на ресепшн бронь через booking.com, а в готелі кажуть, що вперше про це чують і у них цей номер зайнятий. У такому разі booking.com зобов'язаний надати номер вищої категорії. Або такий же, як ви бронювали, або кращий. І вони це роблять", — розповів Бойко.

На інших ресурсах, таких як olx і подібних, адміністрація сайтів не несе відповідальності за правдивість інформації. В даному випадку, Антон Бойко рекомендує орендарям вносити мінімальну передоплату, а не всю вартість. Крім того, потрібно зберігати всі документи про трансакції, а при оплаті готівкою – розписку і паспортні дані господаря житла.

"Наступна порада: обов'язково зробіть скріншот оголошення на сайті. Тому що, якщо ви потрапили на шахраїв, оголошення може зникнути", — попереджає юрист.

Також Бойко зазначає, що якщо умови в квартирі виявилися не такими, як було заявлено, завжди можна апелювати до закону "Про захист прав споживачів".

"Рекомендую скласти акт і там конкретно вказати факти... Акт повинні підписати щонайменше три особи. Це можуть бути сусіди чи друзі або родичі, які приїхали з вами на відпочинок. Якщо господар житла підписати акт відмовиться, це теж потрібно прописати. Поряд з актом, доказами є слова свідків. Ще ефективніше відразу викликати поліцію. Найчастіше в подібних випадках господар, дізнавшись про те, що ви подзвонили 102, віддає гроші ще до приїзду поліцейських", — порекомендував адвокат.

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Відео: РБК-Україна