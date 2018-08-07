"Дорога стала сущим адом": житель Запорожья рассказал, как возят людей на популярный курорт

Фото: Бердянск (wikipedia.org/wiki/Бердянськ)

Молодой человек поведал также о том, как продают билеты на этот транспорт

Житель Запорожья Михаил рассказал редакции портала "Вместе" о том, как люди добираются в популярный курортный город на маршрутном такси сообщением "Запорожье-Бердянск".

Так, у молодого человека изначально возникли проблемы с покупкой мест на переднем сидении.

"В кассе мне сообщили, что на все маршрутки, курсирующие в направлении Бердянска, билеты продаются начиная с 10 места. То есть, место спереди купить оказалось нереально. После вопроса о причине столь странных продаж, мне ответили: "Вы будете покупать или нет? Вот так вот у нас есть!" – сообщил Михаил.

Также он отметил, что билеты на передние места приобретаются прямо перед отъездом у водителя "с рук": "Я был шокирован происходящим и до сих пор не могу понять логику подобных продаж. Стоит отметить, что билеты в кассе и "с рук" у водителя стоили одинаково — по 170 гривен с человека".

Но самым неожиданным для молодого человека с девушкой, с которой он поехал на курорт, оказалось расстояние между сидениями, на которых невозможно было нормально ехать.

Фото: расстояние между сидениями в маршрутном такси (vmestezp.org)

"Апофеоз нашей поездки — это расстояния между сидениями! Там, в буквальном смысле слова, невозможно было сидеть. Дорога на курорт стала для нас сущим адом. Я не понимаю, как можно заставлять людей ездить в таких условиях, да еще и брать за это деньги", - заключил Михаил.

Фото: расстояние между сидениями в маршрутном такси (vmestezp.org)

Также он добавил, что у маршрутного такси не было багажного отсека, как рассказал им водитель, и все сумки и чемоданы нужно было ставить в проход, что также значительно осложняло поездку.

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