"Дорога стала сущим пеклом": мешканець Запоріжжя розповів, як возять людей на популярний курорт

Фото: Бердянськ (wikipedia.org/wiki/Бердянськ)

Молодий чоловік розповів також про те, як продають квитки на цей транспорт

Житель Запоріжжя Михайло розповів редакції порталу "Вместе" про те, як люди дістаються до популярного курортного міста на маршрутному таксі сполученням "Запоріжжя-Бердянськ".

Так, у нього спочатку виникли проблеми з купівлею місць на передньому сидінні.

"В касі мені повідомили, що на всі маршрутки, що курсують у напрямку Бердянська, квитки продаються починаючи з 10 місця. Тобто, місце спереду купити виявилося нереально. Після запитання про причину настільки дивних продажів, мені відповіли: "Ви будете купувати чи ні? Ось так от у нас є!" – повідомив Михайло.

Також він зазначив, що квитки на передні місця купуються прямо перед від'їздом у водія "з рук": "Я був шокований тим, що відбувається і досі не можу зрозуміти логіку таких продажів. Варто зазначити, що квитки в касі та "з рук" у водія коштували однаково — по 170 гривень з людини".

Але найнесподіванішим для парубка з дівчиною, з якою він поїхав на курорт, виявилася відстань між сидіннями, на яких неможливо було нормально їхати.

Фото: відстань між сидіннями в маршрутному таксі (vmestezp.org)

"Апофеоз нашої поїздки — це відстані між сидіннями! Там, в буквальному сенсі слова, неможливо було сидіти. Дорога на курорт стала для нас справжнім пеклом. Я не розумію, як можна змушувати людей їздити в таких умовах, та ще й брати за це гроші", - уклав Михайло.

Фото: відстань між сидіннями в маршрутному таксі (vmestezp.org)

Також він додав, що у маршрутного таксі не було багажного відсіку, як розповів водій, і всі сумки та валізи потрібно було ставити в прохід, що також значно ускладнювало поїздку.

Нагадаємо, в центрі Запоріжжя спиляли дерева у сквері Яланського, тому що забудовник хоче звести на цьому місці торговий центр.

Також ми писали про те, що одного з водіїв популярного сервісу BlaBlaCar, де шукають попутників для автомобільних поїздок, викрили в новому вигляді шахрайства. Замість автомобіля приїхала маршрутка.

Раніше Styler повідомляв, що турагентство ошукало понад 20 сімей на велику суму.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: 5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі