Голодные свиньи насмерть загрызли 56-летнюю женщину

Коллаж РБК-Украина

Это далеко не первый случай агрессии данных животных

В России в Малопургинском районе Удмуртии свиньи насмерть загрызли свою 56-летнюю хозяйку, которая зашла в хлев, чтобы дать животным еды. Об этом информируют росСМИ.

Сообщается, что местная жительница зашла в хлев, чтобы накормить животных, но у нее случился эпилептический припадок и она упала в обморок. После потери сознание, проснуться женщина больше не смогла.

Животные нанесли ей множественные травмы, смерть наступила из-за потери большого количества крови. Утром тело жены в сарае обнаружил супруг, который накануне почувствовал недомогание, лег спать пораньше и поэтому не увидел, что женщины нет.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили судмедэкспертизу. Отмечается, что это далеко не первый случай агрессии данных животных.

Напомним, что стая собак загрызла парня, которых он подкармливал. Семья погибшего парня рассказала, что в позапрошлом году бродячее животное покусало младшего брата Олега, которому сейчас 11 лет. Год назад собаки напали и искусали его маму. При этом юноша к бродячим собакам относился с любовью и считал их добрыми.

Мы писали, что в Украине может появиться полиция по защите прав животных. Соответствующую электронную петицию №22/043206-эп зарегистрировали на сайте Президента Украины. Автор этой петиции – Вульчин Андрей Игоревич.

Мы сообщали, что во Львовской области собаки насмерть загрызли мужчину. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.