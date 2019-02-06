Голую жену по улице водил: подробности инцидента в Запорожской области

Коллаж РБК-Украина

Судьи долго решали, как наказать мужчину за такой поступок

В Запорожской области муж раздел до гола свою супругу и заставил ее в таком виде пройти по одной из центральных улиц. Подробности происшествия сообщает издание IpNews.

Инцидент произошел в пгт Черниговка. Мужчина, разозлившись на свою жену, в общественном месте разорвал на ней всю одежду и демонстративно провел ее в таком виде 200 метров по улице.

Как сообщается, таким способом он хотел пристыдить ее за излишнее употребление алкогольных напитков.

"По информации участников события, обвиняемый, находясь в общественном месте, руками разорвал на ней всю одежду, тем самым полностью ее обнажив. После этого, выражая явное неуважение к обществу и нормам общепринятого поведения, демонстративно провел жену, полностью обнаженной, по улице на расстоянии около 200 метров, к своему двору, при этом громко кричал и обращал внимание жителей ул. Первомайской", - сказано в Реестре судебных решений.

За такой поступок его привлекли к ответственности, и он предстал перед судом. Во время заседания мужчина раскаялся и просил судей не наказывать его слишком строго. Известно также, что пара вместе воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Районный суд признал мужчину виновным по статье 296 УК Украины (Хулиганство). Судьи приняли во внимание искреннее раскаяние обвиняемого и освободили его от отбывания наказания в местах лишения свободы, заменив это двумя годами испытательного срока.

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