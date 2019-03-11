Гороскоп удачи: кто получит прибыль на этой неделе

Финансовый гороскоп на этой неделе сулит удачу не всем знакам Зодиака

Финансовый гороскоп на предстоящую неделю с 11 по 17 марта сулит Весам и Стрельцам получение денег, Скорпионам и Рыбам поездки, а Близнецам проблемы на работе. Астролог Татьяна Борщ дает советы, в каких жизненных сферах Вы сможете преуспеть, а в каких нужно быть осторожными, чтобы избежать неприятностей.

Овен в понедельник, вторник сможет получить приличные деньги и неплохо поработать. Среда и четверг принесут неважные новости издалека и проблемы с родственниками. Будьте внимательны за рулем! Четверг и пятница спокойны, близкие будут внимательны и заботливы, а на выходных ожидайте гостей.

Телец в начале недели получит отличные новости издалека или сам соберется в поездку. В среду, четверг придут небольшие деньги, которые также и уйдут. В пятницу или субботу возможны встречи с друзьями и кем то из родни. А в воскресенье ожидайте гостей.

Близнецы в первые дни недели получат деньги, возможен возврат старых долгов. В среду, четверг не суетитесь и избегайте ошибок на работе. Не стоит спорить с начальством и пытаться ему что-то доказывать. А на выходных придет желание отправиться в небольшое турне. Если это про вас, то берегите кошелек и документы.

Рак в первые дни недели встретится с друзьями и получит поддержку высоких персон. Среда и четверг крайне неудачны, поэтому проведите эти дни как можно спокойнее. Пятница и выходные могут пройти в поездке, оставшиеся дома получат новости издалека.

Для Льва лучшими могут оказаться первые дни недели - придут приличные деньги, удачно решатся профессиональные проблемы. Среда и четверг - дни крупных расходов и проблем с окружением. В конце недели может подвести здоровье - уделите время себе и близким.

Дева в начале недели получит отличные новости издалека или отправится в поездку. В среду, четверг вероятны проблемы с партнерами и неприятности с начальством. В пятницу и субботу чем-то обрадуют друзья, а выходной больше подходит для отдыха.

Весы в понедельник и вторник получат приличные деньги, возможно кто-то отдаст старый долг. В среду, четверг придут плохие новости издалека, водителям машин следует быть внимательнее за рулем. Конец недели активен и отдохнуть вряд ли удастся.

Скорпион в начале недели встретится с родственниками и и получит отличные новости издалека. Старайтесь по максимуму использовать эти дни, поскольку среда и четверг крайне неудачны. Возможны проблемы по всем направлениям, в том числе и за рулем. В конце недели реальна поездка, а оставшиеся дома встретят гостей издалека или получат неплохие новости.

Стрелец в понедельник вторник может получить неожиданные деньги и неплохо поработать. В среду, четверг возможны семейные неурядицы и профессиональные неувязки. Конец недели спокоен, но не более того. А на выходных ожидайте гостей.

Козерог в понедельник, вторник может неплохо провести время и встретить старых друзей или прежнюю пассию. В среду, четверг возможны профессиональные неурядицы. Людям пожилым рекомендуется позаботиться о здоровье. Конец недели активен и беспокоен, возможны встречи с разными людьми, как приятными, так и не очень.

Водолей в первые дни недели получит неплохие деньги и удачно решит некие организационные проблемы. Среда и четверг принесут проблемы с детьми или конфликт с близким человеком. Конец недели окажется вполне рабочим, причем дела навалятся не только на работе, но и дома. Воскресенье годится для посещения любых развлекательных мероприятий.

Рыбы в понедельник, вторник получат поддержку друзей и смогут отправиться в поездку. Среда и четверг - конфликтные дни, причем проблемы придут со всех сторон, поэтому держите оборону! Пятница, суббота и выходные - приятные и тусовочные дни, неожиданно появятся старые приятели или прежние пассии.



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