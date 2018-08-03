Горожан пригласили переночевать в супермаркете из-за аномальной жары

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В магазине предлагают ужин и завтрак

В Хельсинки финская сеть супермаркетов пригласила местных жителей переночевать в своем оборудованном кондиционерами магазине. Об этом сообщает Associated Press.

Так, супермаркет K-Supermarket объявил в соцсети о том, что клиенты, которым нужно отдохнуть от аномальной жары, могут провести ночь в магазине в субботу. Там же они получат ужин и завтрак.

Финская газета Helsingin Sanomat процитировала менеджера по операциям сети Марику Линдфорс, которая отметила, что такую идею предложили клиенты. Она добавила, что клиенты "полушутя сказали мне, что было бы здорово поспать в прохладном супермаркете".

"Мы всегда стараемся отвечать на пожелания клиентов, так почему бы не сейчас?" - сказала Линдфорс.

Вещи, которые людям необходимы для ночевки, просят приносить с собой.

В Финляндии жилые помещения оборудованы для борьбы с холодами и влажностью. Потому немногие квартиры и дома имеют кондиционеры.

Ранее Styler писал о том, как мы ежедневно покупаем ненужные товары в магазинах.

Напомним, пользователей сети возмутило качество фруктов, которые продаются в новом киевском магазине на Подольском районе в Липинке.

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