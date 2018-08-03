Городян запросили переночувати в супермаркеті через аномальну спеку

У магазині пропонують вечерю і сніданок
В Гельсінкі фінська мережа супермаркетів запросила місцевих жителів переночувати в своєму обладнаному кондиціонерами магазині. Про це повідомляє Associated Press.
Так, супермаркет K-Supermarket оголосив у соцмережі про те, що клієнти, яким потрібно відпочити від аномальної спеки, можуть провести ніч у магазині в суботу. Там же вони отримають вечерю і сніданок.
Фінська газета Helsingin Sanomat процитувала менеджера по операціях мережі Маріку Ліндфорс, яка зазначила, що таку ідею запропонували клієнти. Вона додала, що клієнти "напівжартома сказали мені, що було б здорово поспати в прохолодному супермаркеті".
"Ми завжди намагаємося відповідати на побажання клієнтів, так чому б не зараз?" - сказала Ліндфорс.
Речі, які людям необхідні для ночівлі, просять приносити з собою.
У Фінляндії житлові приміщення обладнані для боротьби з холодами і вологістю. Тому деякі квартири і будинки мають кондиціонери.
Раніше Styler писав про те, як ми щодня купуємо непотрібні товари в магазинах.
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