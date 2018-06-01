В госпитале Днепра умер боец ООС, ранее получивший ранение на Донбассе (фото)

Военный получил пулевое ранение в голову

Советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа сообщила на своей странице в Facebook, что 31 мая в больнице Днепра скончался боец ООС.

33-летний военный Константин Гранов из 92-й отдельной механизированной бригады скончался от ранений, которые получил от пули вражеского снайпера на фронте. Боец получил пулевое ранение в голову.

Фото: Константин Гранов (112.ua)

"Ранения головы были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последней минуты. Выражаем соболезнования семьям, собратьям, медицинскому персоналу", - заявила Губа.

Также она сообщила, что в военном госпитале Днепра умер боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила 47-летний Юрий Довганык. Воин получил тяжелые осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая.

Скриншот поста (facebook.com/tpguba)

Пользователи соцсети выразили соболезнования семьям погибших.

Скриншот комментариев (facebook.com/tpguba)

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