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У госпіталі Дніпра помер боєць ООС, який раніше отримав поранення на Донбасі (фото)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 08:35
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Військовий отримав кульове поранення в голову

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа повідомила на своїй сторінці в Facebook, що 31 травня в лікарні Дніпра помер боєць ООС.

33-річний військовий Костянтин Гранів з 92-ї окремої механізованої бригади помер від поранень, які отримав від кулі ворожого снайпера на фронті. Боєць отримав кульове поранення в голову.

Фото: Костянтин Гранів (112.ua)

"Поранення голови були несумісні з життям, лікарі боролися до останньої хвилини. Висловлюємо співчуття сім'ям, побратимам, медичному персоналу", - заявила Губа.

Також вона повідомила, що у військовому госпіталі Дніпра помер боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила 47-річний Юрій Довганик. Воїн отримав важкі осколкове поранення під час ворожого обстрілу 22 травня.

Скріншот поста (facebook.com/tpguba)

Користувачі соцмережі висловили співчуття родинам загиблих.

Скріншот коментарів (facebook.com/tpguba)

Раніше в мережі показали відео прощання з загиблим на Донбасі співробітником СБУ.

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Теги: погибший, АТО, ООС
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