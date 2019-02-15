Готовим мешки: украинцы бурно отреагировали на индексацию пенсий

Индексация пенсий в Украине (коллаж РБК-Украина)

Украинцы скептически отнеслись к такой новости

С 1 марта 2019 года в Украине впервые начнут автоматическую индексацию пенсий. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время отчета правительства о работе за прошлый 2018 год. Экономист Владимир Дубровский объяснил, что это будет означать для пенсионеров.

В то же время пользователи соцсетей дали свою оценку подобной новости. Они отнеслись к этому скептически, не веря, что эта реформа принесет что-либо хорошее для украинцев.

"У кого большая пенсия, тот получит хорошо а у кого мало, тот получит 3 гривны как всегда. Слава Украине! Дай Бог нам выжить", - возмутилась Ольга Евсеева.

"Украинских пенсионеров ждет большой разводняк", - скептически отнесся к новости Владимир Роженко.

"Заморозить повышение зарплат и пенсий для депутатов, судей, прокуроров и будет экономия", - предложила Наталья Гузь.

"Боюсь, что повышение пенсий будет за наш счет - сначала возьмут, затем дадут... коммунальных платежей пенсии не догонят", - выразила свои опасения Lora Horbatenko.

"Готовьте мешки для денег. Заживем и поедем за границу путешествовать. Слава Украине" - написала Татьяна Пивоваренко.

Индексация пенсий в Украине (скриншот комментариев: facebook.com)

К слову, Кабинет министров Украины ужесточил проверки соцвыплат и пенсий населения, согласно которым пенсионеров будут лишать выплат по определенным причинам.

Напомним, в новой формуле по перерасчету пенсий будет учитываться стаж украинца, средняя зарплата по стране и зарплата, которую пенсионер получал до выхода на пенсию.