Повышение пенсий в Украине: кто получит существенную прибавку в марте

Коллаж РБК-Украина

По новой формуле пенсии должны повыситься у многих категорий пенсионеров

В марте 2019 года ожидается очередное повышение пенсий и в этот раз пересчитывать будут уже по новой формуле, которая будет включать в себя обновленный показатель минимальной зарплаты, рост зарплат за последние три года и уровень инфляции. О том, кто же получит ощутимую прибавку, говорится в материале OBOZREVATEL.

В новой формуле будет учитываться стаж украинца, средняя зарплата по стране и зарплата, которую пенсионер получал до выхода на пенсию. Так как за предыдущий год пенсии повысили всего на 9%, а минимальная зарплата повысилась на 25%, то доходы украинских пенсионеров фактически устарели. Поэтому правительство придумало новую формулу, которая поможет выровнять эти выплаты.

Выяснилось, что те, кто на данный момент имеют пенсии выше 4 тысяч гривен – смогут рассчитывать на прибавку от 500 гривен в месяц. У тех, кто получал пенсию менее 2 тысяч гривен, выплаты вырастут в среднем на 197 -300 гривен.

Формула выглядит так: вычисляется процент среднего роста заработной платы за прошедшие три года, делят его пополам и добавляют половину от прошлогодней инфляции. В среднем пенсионные выплаты украинцев вырастут на 12-17% с 1 марта.

Это повышение коснется всех пенсионеров, даже тех, кто получал минимальную пенсию. А вот пересчет пенсий для работающих пенсионеров ожидается в апреле 2019 года.

По факту получается, что те, у кого пенсия была маленькая – получит небольшую надбавку. А те, у кого пенсия была достаточно большая – получат и ощутимую прибавку.

Напомним, ранее мы писали о том, какой стаж необходим для оформления пенсии в 2019 году.

А также рассказывали о том, что цены на продукты в Украине резко подскочат.