Пенсионные новшества в Украине: что изменилось и чего ждать

Иллюстративное фото (УНИАН)

В течение года пенсионеров ожидает ряд нововведений

По состоянию на 1 января 2019 года средняя пенсия в Украине составила 2645,6 грн, что на 6,7% или на 165,6 грн выше, чем год назад. С 1 января произошло приятное изменение - военнослужащим, а также людям с большим трудовым стажем, которым исполнилось 65 лет, повысили пенсии. Так как в Украине новшества в пенсионной системе происходят не первый год, не лишним будет вспомнить, как менялся размер средней пенсии и формулы начисления, пишет "Сегодня".

В 2019 году правительство расчитывает провести ряд пенсионных нововведений, направленных на повышение выплат.

В Кабмине говорят, что с марта пенсии пересчитают, и средняя пенсия подрастет на 900 грн.

В 2018 году средняя пенсия была 2645,6 грн, в 2017 году - на 165,6 грн меньше.

Напомним, что в настоящее время в Украине 11,470 млн пенсионеров.

Фото: www.pfu.gov.ua

Стандартная пенсия рассчитывается по формуле: зарплата, умноженная на коэффициент страхового стажа.

Зарплата высчитывается за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года по данным, которые есть в системе персонифицированного учета. Такое понятие, как "страховой стаж" возникло с 1 января 2004 года и заменило собой "трудовой страж". Впрочем, не все записи в трудовой книжке о работе человека соответствуют его страховому стажу.

Чтобы рабочий месяц засчитали в страховой стаж, нужно передать сумму в Пенсионный фонд, не меньшую минимального страхового взноса (сейчас это 704 грн). В случае, если вы работали на половину минимальной зарплаты, страховой стаж начисляется только за те дни, за которые были уплачены страховые взносы.

Добавим, что в страховой стаж также входит отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. При этом служба в армии сюда не засчитывается. Если вы учились в ВУЗе до 2004 года, этот период вам автоматом засчитают в трудовой/страховой стаж. При этом для тех, кто учился позже, таких привилегий не получат. Весь трудовой стаж, полученный до 1 января 2004 года, будет засчитываться как страховой.

Такая формула появилась только в мае 2018 года. Перед этим, с 2011 года по 2017-й, пенсии рассчитывали по формуле: размер средней зарплаты за последние 3 года умножали на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножали на коэффициент страхового стажа.

Фото: segodnya.ua

Возраст выхода на пенсию с пенсионной реформой остался прежним, но в связи с изменениями в страховом стаже граждане теперь выходят на отдых позже.

Для мужчин пенсионный возраст остался на уровне 60 лет, а для женщин он вычисляется по дате рождения: для тех, кто родился с 1 апреля по 30 сентября 1960 года, возможен выход на пенсию в 59 лет; для родившихся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года – в 59,5 лет.

Начиная с 1 января 2018 года для назначения пенсии по возрасту в 60 лет нужно не менее 25 лет страхового стажа, и ежегодно эта цифра будет увеличиваться - в 2028 году для выхода на пенсию страховой стаж должен будет быть минимум 35 лет.

Минимальный размер пенсий сопоставим с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время это 1497 грн, однако в 2019 году цифра дважды изменится - пойдет на увеличение: с 1 июля до 1564 грн и с 1 декабря до 1638 грн.

Напомним, 16 января Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год. Общая сумма доходов бюджета ПФУ на 2019 год определена в сумме 398,178 млрд гривен с учетом остатка средств на начало года в сумме почти 100 млн гривен.

Ранее мы сообщали о том, как будет производиться пересчет пенсий в 2019 году.

Также мы писали о том, что эксперты оценили риски снижения оплаты украинцами за коммунальные услуги на фоне роста тарифов и грядущей монетизации субсидий. Согласно данным Госстата, в ноябре 2018-го граждане должны были заплатить за коммунальные услуги 14,2 млрд грн, а расчитались только на 6,6 млрд грн.

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Видео: РБК-Украина